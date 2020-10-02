«Лучше, чем оригинал!» — Чонгук из BTS выпустил ремикс на трек «Savage Love»

Алексей Вольцев

АРМИ, помните ли вы о том, что Чонгук (Jungkook) из BTS недавно обещал порадовать вас релизом кавера на трек Джейсона Деруло (Jason Derulo) «Savage Love»? Он сделал это! Надеемся, Джейсон не будет завидовать стремительному росту просмотров видео на YouTube от BANGTANTV, потому что ему действительно есть, чего бояться. Южнокорейский «Savage Love» набрал уже 5 млн просмотров за 5 часов. Как думаете, обгонит ли он оригинальную версию?

Knetizens react to Jungkook's vocals in BTS remix version of "Savage Love" 💫https://t.co/OhAId8i46J pic.twitter.com/0wAwbZ8DqX — 𝙅𝙪𝙣𝙜𝙠𝙤𝙤𝙠 𝙎𝙉𝙎✨ (@Jungkook_SNS) October 2, 2020

Поклонники заявляют, что новый трек точно получит больше признания, ведь он звучит уникально. Небольшие вкрапления на корейском придают ему индивидуальности, а припев с правильно подобранным музыкальным рядом поднимает слушателям настроение и напоминает о летних прогулках.

«Эта песня какая-то потрясающая, Деруло нервно курит в сторонке! Не знаю поймете ли вы меня, но трек какой-то… тропический… Я сразу вспоминаю, как в прошлом году плавал под солнцем в Турции и играл в мяч… Захотелось на вечеринку с яркими коктейлями»,

— вдохновленно пишет парень из АРМИ.

Жаль, что мы не можем сравнить клипы двух исполнителей. Но все впереди, если АРМИ сильно попросят, мы уверены, что Чонги потратит время и на шикарное видео!

Armys mood to jungkook in savage love remix: pic.twitter.com/oYt9hZS9L8 — TIN-틴⁷🌷 (@taebokkiii) October 2, 2020

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