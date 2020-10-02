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Макрон объяснил, почему ЕС не включил Лукашенко в санкционный список

Макрон объяснил, почему ЕС не включил Лукашенко в санкционный список

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не попал в санкционный список ЕС в связи с планами Брюсселя начать диалог с республикой. Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон на брифинге по итогам первого дня саммита ЕС.

"ЕС призывает Лукашенко согласиться на диалог через ОБСЕ, принять меры по установлению доверия, освободить политических заключенных, особенно бывших кандидатов в президенты", - заявил Макрон.

По словам французского лидера, принятие мер в отношении Лукашенко означало бы отказ от диалога. При этом если белорусский лидер не согласится на переговоры через ОБСЕ, в его отношении могут быть приняты санкции.

Ранее экс-кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская предложила Макрону пригласить президента РФ Владимира Путина поучаствовать в переговорах оппозиции с Александром Лукашенко.

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По материалам: uposters.ru

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