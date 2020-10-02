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Макрон объяснил, почему ЕС не ввел санкции против Лукашенко

Макрон объяснил, почему ЕС не ввел санкции против Лукашенко
Включение президента Белоруссии Александра Лукашенко в санкционный список ЕС по Белоруссии означало бы отказ от диалога, а Евросоюз нацелен, напротив, сделать все возможное для запуска такого диалога, сказал по итогам первого дня саммита ЕС президент Франции Эммануэль Макрон.

"ЕС призывает Лукашенко согласиться на диалог через ОБСЕ, принять меры по установлению доверия, освободить политических заключенных, особенно бывших кандидатов в президенты. Принять против него санкции означало бы оправдать отказ от диалога, важно его вовлечь в этот процесс, сделать для этого максимум. В противном случае, в будущем Лукашенко может быть включен в санкционный список", - сказал он.

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По материалам: ria.ru

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