Месопотамия: открываем Турцию с неизвестной стороны

Анастасия Иванова

В России в октябре 2020 г. открываются продажи экскурсионных туров в турецкую Месопотамию. Почему здесь чувствуешь себя как в кино, что смотреть и пробовать в этих местах – в фоторепортаже нашего корреспондента. Осторожно – много красивых фото.

Турция, в которой до пандемии ежегодно бывало около 7 миллионов россиян, известна нам преимущественно с «отельно-пляжной» стороны. Первые ассоциации с отдыхом в этой стране у наших сограждан – это, конечно, море, пляжи и знаменитое «все включено». Однако туризм в Турции гораздо шире и разнообразнее этой триады, но пока немногие это осознают.

Из экскурсионных регионов, куда едут с целью культурно-познавательного туризма, в Турции россияне распробовали, пожалуй, разве что Стамбул и совсем еще немного – Каппадокию.

Между тем, поклонникам экскурсионного туризма есть чему удивляться и вне этих мест – просто пока «большой туризм» не дошел до многих провинций Турции. И, может быть, слава Богу: «нетуристическая» Турция для любознательного путешественника очень во многом интереснее мегаполисов и курортов.

В рамках поездки, организованной Проектом по развитию Юго-Восточной Анатолии (GAP) для группы российских журналистов, корреспондент «Вестника АТОР» познакомился вживую с древней Месопотамией – регионом, куда уже этой осенью стартуют экскурсионные туры компаний Space Travel и «Интурист».

К чему готовиться тем, кто хочет поехать в Месопотамию с российскими туроператорами? Расскажем о главном на маршруте Газиантеп – Халфети – Шанлыурфа – Харран – Мардин – Мидьят – Диярбакыр.

КОМУ СТОИТ ЕХАТЬ В МЕСОПОТАМИЮ И ЗА ЧЕМ ИМЕННО?

Покупать тур сюда стоит взрослым людям, интересующимся древней историей, восточной гастрономией, культурой, этнографией. Тем, кто ищет особой атмосферы и новых эмоций в поездках.

Даже для опытных туристов, изъездивших много стран, эта часть Турции станет довольно ярким открытием. А еще это находка для фотографов, инстаграммеров и блогеров. Причем редкая: даже местные отели очень колоритны, так как расположены в исторических зданиях 16-18 вв.

Четыре основных источника впечатлений от региона Месопотамии у туриста таковы.

Это древняя и таинственная история, в которой еще немало загадок. Это очень необычная (и вкусная) кухня, представляющая собой причудливый микс самых разных гастрономических традиций – турецких, ассирийских, арабских, армянских и пр.

Еще – особая «старинная» атмосфера здешних городков. В некоторых местах вы то «проваливаетесь» во времена Османской Турции, то на арабский восток, то «выплываете» в уютную Европу.

И, конечно – природа: великие реки Евфрат и Тигр, зеленые и желтоватые долины и невысокие горы, покрытые фисташковыми и оливковыми деревьями, поля, прорезанные каналами. Все здесь почти так же, как было и тысячи лет назад.

Но обо всем по порядку – расскажем и об исторических достопримечательностях, и о том, что попробовать, и о том, что отсюда привезти.

ГЁБЕКЛИ ТЕПЕ: НУЛЕВАЯ ТОЧКА ИСТОРИИ

То, что в именно Месопотамии расположен один из первых очагов древнего земледелия (второй – в Китае), и что здесь возникли первые государства, мы помним со школы. Но здесь – и нулевая точка отсчета для всех религий. Самый древний храм на Земле расположен именно тут – на холме Гёбекли тепе в 40 км от Шанлыурфы.

Люди, которые 12 тысячелетий назад построили эти странные и таинственные круглые сооружения из стел с изображениями агрессивных зверей, еще не знали керамики, государств, земледелия! Как, и с помощью чего удавалось им перетаскивать на несколько километров и обрабатывать камни, некоторые из которых весят больше сотни тонн?

Почему на таинственных стелах изображены только самцы 26 видов животных, и все в позах агрессии? Почему люди на протяжении тысячелетий продолжали в этом месте строить рядом почти одинаковые храмы? Почему на месте древнего святилища найдены кости только тех же 26 видов животных – и ни одной человеческой? Во что и в кого они верили?

Почему здешние древние обитатели, уходя (куда?), аккуратно засыпали место со своими храмами сотнями тонн земли, словно...