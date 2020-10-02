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МИД России: Ответные белорусские санкции мы поддержим автоматически

МИД России: Ответные белорусские санкции мы поддержим автоматически

Белорусский санкционный список будет автоматически применяться и в России, это следует из союзнических обязательств. Об этом сегодня, 2 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также указала, что санкции ЕС против официальных лиц Белоруссии являются открытым давлением на власти республики, которые предпринимают усилия для нормализации ситуации в стране.

«Расцениваем такой шаг как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, которые предпринимают усилия по нормализации обстановки внутри страны. Опять со стороны ЕС ни слова не сказано в поддержку конституционной реформы, нацеленной на либерализацию политической системы Белоруссии путем общенационального диалога. Что должно происходить не на улицах, а в рамках национального правового поля с привлечением всех слоев белорусского общества», — указала Захарова.

Захарова подчеркнула, что вместо проявления необходимой для стабилизации ситуации сдержанности ЕС «вновь хватается за санкционный инструмент», который является односторонним и нелегитимным, подрывает прерогативы Совета Безопасности ООН и «ведет к дальнейшей эрозии международного права».

Как сообщало ИА Newstes , ЕС заявил о введении санкций в отношении ряда белорусских чиновников, «ответственных за фальсификацию итогов голосования и подавления массовых акций протеста». По словам председателя Европейского совета Шарля Мишеля, по санкционному списку договорились главы государств и правительств 27 стран ЕС. При этом он отметил, что президента Белоруссии Александра Лукашенко в списке нет.

Сегодня Белоруссия в ответ на санкции ЕС запретила ряду его чиновников въезд в страну. Если Евросоюз продолжит раскручивать «санкционный маховик», то пусть ожидает «более серьезных последствий», предупредили в МИД республики.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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