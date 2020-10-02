Минфин хочет обязать россиян отчитываться о сделках с криптовалютами

Влада Некрасова

Министерство финансов начало разработку законопроектов, регулирующих обращение в России цифровых валют — в частности, в ведомстве предлагают ввести декларирование сведений о владении цифровой валютой. Уведомление о начале разработки документов опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

1 января 2021 года вступает в силу закон «О цифровых финансовых активах», который Госдума приняла в третьем чтении 22 июля. Документ даёт определение криптовалюты, при этом запрещает её использование на территории страны для оплаты товаров и услуг. Закон относит к криптоактивам не только те, что выпущены под надзором Центробанка, но и все иностранные цифровые валюты, которые признаются имуществом, но не наделяются правами.

На портале правовых актов появилось сразу несколько уведомлений о разработке Минфином поправок в налоговый, уголовно-процессуальный, а также в кодекс об административных правонарушениях. Кроме того, часть поправок будет касаться соответствия законодательства стандартам группы по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Из уведомлений следует, что гражданам и юрлицам придется декларировать свои доходы, полученные в результате владения криптовалютами, в ФНС, а сделки по их продаже и покупке будут жестко регулироваться для борьбы с отмыванием денег.

Ранее СМИ сообщали, что готовящиеся Минфином поправки подразумевают, что гражданам и юрлицам придется декларировать информацию о сделках и остатках своих активов в криптовалютах, если в течение года сумма по ним превышала 100 тысяч рублей. Если человек или компания откажется декларировать криптоактивы, штраф составит 30% от их стоимости, но не меньше 50 тысяч рублей. А за отказ в декларировании кошелька, через который прошло не менее 1 млн рублей, уже будет грозить уголовное наказание.

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