Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса

Влада Некрасова

Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил до 7 января мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов против компаний и индивидуальных предпринимателей, сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что решение, которое было анонсировано на заседании правительства 1 октября, распространяется на компании и индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших от последствий пандемии отраслей, в том числе на гостиничный бизнес, предприятия общепита, негосударственные образовательные учреждения, сферу бытовых услуг, непродовольственную розницу. Срок прежнего моратория, действовавшего в течение шести месяцев, истекает 6 октября.

"Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов будет продлен до 7 января 2021 года включительно. ... В период действия моратория организациям и индивидуальным предпринимателям будет доступна судебная рассрочка, которую можно получить по решению арбитражного суда. Она предусматривает изменение сроков уплаты просроченных обязательств, а также прекращение исполнительного производства по имущественным взысканиям", - говорится в сообщении.

Добавляется, что данная мера окажет дополнительную поддержку предпринимателям и позволит им преодолеть экономические трудности без потери имущества и прекращения деятельности.