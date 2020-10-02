"Надежда на здравый смысл". Слуцкий дал оценку санкциям ЕС по Белоруссии

Алексей Вольцев

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предположил, что отсутствие действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в санкционном списке Евросоюза может свидетельствовать о переигровке ситуации.

В пятницу ЕС после публикации в официальном журнале ввел дополнительные индивидуальные санкции против белорусских официальных лиц, обвиняя их в насилии над участниками акций протеста и фальсификации итогов президентских выборов. В "черный список" попали 40 человек, в числе которых в основном силовики и представители избирательных органов Белоруссии.

"Санкции ЕС против Белоруссии были ожидаемы, исходя из декларируемых намерений европейских лидеров. То, что в списки пока не попал президент страны Александр Лукашенко, внушает, как принято говорить, "осторожный оптимизм". Есть надежда на то, что здравый смысл может возобладать, хотя и совсем небольшая", – отметил парламентарий, которого цитирует РИА Новости.

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Забастовки и протестные акции охватили Белоруссию 9 августа сразу после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

Его соперница, Светлана Тихановская, по официальным данным, заняла второе место с 10,1%. В ее штабе эти цифры не признали, сочтя, что кандидат от оппозиции набрала значительно больше 50%.

Реагируя на протестные акции, силовики применяли слезоточивый газ, использовали водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

Однако с начала сентября к разгонам противников властей присоединились неизвестные люди в гражданской одежде, масках и со спецсредствами в руках. Они преследовали демонстрантов, а если последних удавалось догнать, то предпринимали против них силовые действия.

По официальным данным, в первые дни манифестаций были задержаны почти семь тысяч человек. Как сообщали правоохранители, в беспорядках пострадали сотни людей, среди них более 120 сотрудников правоохранительных органов. Трое протестующих скончались.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Латвии отказались признавать власть Лукашенко.