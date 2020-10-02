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"Надежда на здравый смысл". Слуцкий дал оценку санкциям ЕС по Белоруссии

"Надежда на здравый смысл". Слуцкий дал оценку санкциям ЕС по Белоруссии
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предположил, что отсутствие действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в санкционном списке Евросоюза может свидетельствовать о переигровке ситуации.

В пятницу ЕС после публикации в официальном журнале ввел дополнительные индивидуальные санкции против белорусских официальных лиц, обвиняя их в насилии над участниками акций протеста и фальсификации итогов президентских выборов. В "черный список" попали 40 человек, в числе которых в основном силовики и представители избирательных органов Белоруссии.

"Санкции ЕС против Белоруссии были ожидаемы, исходя из декларируемых намерений европейских лидеров. То, что в списки пока не попал президент страны Александр Лукашенко, внушает, как принято говорить, "осторожный оптимизм". Есть надежда на то, что здравый смысл может возобладать, хотя и совсем небольшая", – отметил парламентарий, которого цитирует РИА Новости.


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Забастовки и протестные акции охватили Белоруссию 9 августа сразу после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

Его соперница, Светлана Тихановская, по официальным данным, заняла второе место с 10,1%. В ее штабе эти цифры не признали, сочтя, что кандидат от оппозиции набрала значительно больше 50%.

Реагируя на протестные акции, силовики применяли слезоточивый газ, использовали водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

Однако с начала сентября к разгонам противников властей присоединились неизвестные люди в гражданской одежде, масках и со спецсредствами в руках. Они преследовали демонстрантов, а если последних удавалось догнать, то предпринимали против них силовые действия.


По официальным данным, в первые дни манифестаций были задержаны почти семь тысяч человек. Как сообщали правоохранители, в беспорядках пострадали сотни людей, среди них более 120 сотрудников правоохранительных органов. Трое протестующих скончались.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Латвии отказались признавать власть Лукашенко.

# В мире
По материалам: ria.ru

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