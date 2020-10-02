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Навальный рассказал о планах вернуться в Россию и заявил о личной причастности Путина к своему отравлению

Навальный рассказал о планах вернуться в Россию и заявил о личной причастности Путина к своему отравлению
Алексей Навальный в интервью немецкой Der Spiegel заявил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин.

«Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего», — заявил оппозиционер.

Он также подтвердил свои планы вернуться в Россию и заявил, что его задача — оставаться парнем, который не боится. «Я не боюсь», — сказал Навальный.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, политика госпитализировали в местную больницу и через два дня перевезли в немецкую клинику «Шарите». Власти Германии заявили, что оппозиционера отравили ядом из группы «Новичок», а также сообщили, что этот результат подтвердили две независимые лаборатории из Франции и Швеции.
Российские врачи не подтвердили версию с отравлением и считают причиной случившегося нарушение обмена веществ.

Власти России после обвинений в отравлении Навального запросили у Германии результаты анализов, однако до сих пор их не получили. По словам главы МИДа Сергея Лаврова, Германия перенаправляет запрос в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), а там, в свою очередь, просят обратиться в Берлин. «Морочат голову», — отметил он.

Навальный находился в коме с 20 августа по 7 сентября. 22 сентября его выписали из клиники «Шарите».
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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