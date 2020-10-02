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Небензя не исключил презентации российской вакцины в штаб-квартире ООН

Небензя не исключил презентации российской вакцины в штаб-квартире ООН
Постпред РФ при ООН Василий Небензя не исключил, что разработчики российской вакцины от коронавируса представят ее в штаб-квартире ООН.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в ходе выступления на Генассамблее ООН, что Россия абсолютно открыта и настроена на партнерство по борьбе с коронавирусом, в связи с чем предлагает провести онлайн-конференцию по вакцинам с участием государств, заинтересованных в кооперации по созданию вакцин против COVID-19. Он также предложил сотрудникам ООН бесплатно предоставить вакцину от коронавируса.

"Президент Владимир Путин предложил вакцину в качестве гуманитарной помощи со стороны России сотрудникам ООН. Эта идея позитивно воспринята Секретариатом. Я говорил с генеральным секретарем, в том числе, по этому вопросу", - сказал Небензя на пресс-конференции.


Антониу Гутерреш назначит координатора в штаб-квартире по этому вопросу для обсуждения всех сопутствующих вопросов. "Есть ряд вопросов – юридических, процедурных, логистических, медицинских. Это надо обсудить", - указал постпред.
# Россия
По материалам: ria.ru

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