Небензя призвал Запад к сотрудничеству по делу Навального

Влада Некрасова

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал страны Запада сотрудничать с Россией в расследовании инцидента с Алексеем Навальным, а не составлять письма в Совбез ООН.

На пресс-конференции постпреда попросили прокомментировать письмо, направленное председателю СБ ООН пятью европейскими государствами, а также Великобританией, в котором они якобы заявили, что отравление Навального является угрозой международному миру и безопасности и призвали Россию проинформировать Совбез о данном инциденте.

"Думаю, что вместо того, чтобы составлять письма - которое мы видели вчера, которое они торопились составить пока не завершится председательство Нигера (в СБ ООН – ред.), некоторым из них следует лучше сотрудничать с российскими властями", - сказал Небензя.

Германии и Франции с просьбой о юридическом содействии.