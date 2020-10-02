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Небензя призвал Запад к сотрудничеству по делу Навального

Небензя призвал Запад к сотрудничеству по делу Навального
Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал страны Запада сотрудничать с Россией в расследовании инцидента с Алексеем Навальным, а не составлять письма в Совбез ООН.

На пресс-конференции постпреда попросили прокомментировать письмо, направленное председателю СБ ООН пятью европейскими государствами, а также Великобританией, в котором они якобы заявили, что отравление Навального является угрозой международному миру и безопасности и призвали Россию проинформировать Совбез о данном инциденте.

"Думаю, что вместо того, чтобы составлять письма - которое мы видели вчера, которое они торопились составить пока не завершится председательство Нигера (в СБ ООН – ред.), некоторым из них следует лучше сотрудничать с российскими властями", - сказал Небензя.


Германии и Франции с просьбой о юридическом содействии.
# В мире
По материалам: ria.ru

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