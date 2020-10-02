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Netflix разрабатывает сериал по вселенной Конана

Netflix разрабатывает сериал по вселенной Конана
Согласно информации СМИ, Netflix занялся разработкой нового сериала по вселенной Конана.

Совместный со студией Pathfinder Media проект станет лишь первой адаптацией в потенциальной череде новых историй на основе сюжетов о популярном персонаже. Сделка дарит Netflix возможность использовать права на героев вселенной для создания сериалов, фильмов и анимационных проектов.
В данный момент идёт поиск сценариста и режиссёра адаптации, а представители студии Pathfinder Media выступят продюсерами.
Конан впервые появился на страницах коротких историй ещё в 1932 году, и с тех пор появилось немало экранизаций сюжетов о герое, в самых известных из которых снялся Арнольд Шварценеггер. В 2011 году выходила перезагрузка с Джейсоном Момоа в главной роли.

Кроме того, пару лет назад Amazon пыталась создать сериал о персонаже — с учётом новой сделки Netflix, проект, вероятно, уже не состоится.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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