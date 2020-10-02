Netflix разрабатывает сериал по вселенной Конана

Анастасия Иванова

Согласно информации СМИ, Netflix занялся разработкой нового сериала по вселенной Конана.Совместный со студией Pathfinder Media проект станет лишь первой адаптацией в потенциальной череде новых историй на основе сюжетов о популярном персонаже. Сделка дарит Netflix возможность использовать права на героев вселенной для создания сериалов, фильмов и анимационных проектов.В данный момент идёт поиск сценариста и режиссёра адаптации, а представители студии Pathfinder Media выступят продюсерами.Конан впервые появился на страницах коротких историй ещё в 1932 году, и с тех пор появилось немало экранизаций сюжетов о герое, в самых известных из которых снялся Арнольд Шварценеггер. В 2011 году выходила перезагрузка с Джейсоном Момоа в главной роли.Кроме того, пару лет назад Amazon пыталась создать сериал о персонаже — с учётом новой сделки Netflix, проект, вероятно, уже не состоится.