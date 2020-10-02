Ники Минаж родила дочь

Влада Некрасова

В шоу-бизнесе продолжается бэйби-бум, вслед за Зейном Маликом, ДжиДжи Хадид, Кэти Перри и Орландо Блумом родительницей стала Ники Минаж. По сообщениям западных СМИ рэперша родила первенца.

Со слов источника, близкого к звезде роды прошли на днях в одной из элитных клиник Лос-Анджелеса. Однако ни пол, ни имя малыша пока неизвестны. Отцом ребенка стал супруг Ники – рэпер Кеннет Петти, а о беременности певица сообщила в июле. Поклонники поздравляют звездную маму и ждут официального подтверждения от семьи.

Тем временем издание «The Sun» сообщает, что у Ники и Кеннета, всё-таки родилась дочка, но информация пока не подтверждена.

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