Новый номер «Вестника образования» посвящён самобытным школам России

Анастасия Иванова

«Самобытные школы России» – под таким названием вышел новый номер электронного журнала Минпросвещения России «Вестник образования», сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Обращаясь к читателям, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов подчеркнул, что задача ведомства – максимально поддерживать все школы страны, обеспечивая их всем необходимым. В этом году благодаря нацпроекту «Образование» 27 тысяч сельских школ получат оборудование для преподавания физики, химии, биологии и других предметов. Важнейшей задачей для всех школ остается создание развивающей образовательной среды, когда в школе интересно и учиться, и общаться, и совершенствовать свои таланты.

«Создание развивающего школьного пространства важно для достижения цели, поставленной Президентом, – войти в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования», – подчеркнул Сергей Кравцов.

В новом выпуске «Вестника образования» директора школ с нестандартными концепциями развития образовательного процесса поделились опытом работы и методическими подходами.

В номере также представлен обзорный материал о школах-новостройках, открывшихся в регионах страны в рамках нацпроекта «Образование». Пополнились новыми материалами разделы «Методика», «Документы» и «Календарь событий». Рубрика «Новости» обновляется ежедневно и включает обзор наиболее важных событий в сфере образования и воспитания в регионах страны.

Электронный журнал «Вестник образования» Минпросвещения России размещается в свободном доступе без необходимости оформления подписки.