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«Она довела его истериками», — инсайдер рассказал, почему Джастин Бибер не выдержал Селену Гомес

«Она довела его истериками», — инсайдер рассказал, почему Джастин Бибер не выдержал Селену Гомес

Знаменитые артисты Джастин Бибер (Justin Bieber) и Селена Гомес (Selena Gomez) стали одними из тех звезд, чье расставание оказалось болезненным не только для них самих, но и для всего мира, наслаждающегося улыбками и влюбленными взглядами Бибера и Сел на протяжении нескольких лет.


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📷: @rorykramer

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Несмотря на то, что певец давно заявляет о том, что счастлив со своей супругой и отношения с Гомес в прошлом, его фанаты в тайне надеются на будущее воссоединение звездного союза. Но инсайдер, обратившийся в нашу редакцию с заявлением, развеял слухи о наивной детской влюбленности между селебами и поделился истинной причиной их разрыва.

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«Селена только с виду кажется такой милой и уточненной, на самом деле она очень дерзкая, своенравная и непреклонная. Если она чего-то захотела, Джастин должен был метнутсья и принести ей это… Он устал быть подкаблучником и собакой для этой высокомерной дамочки и решил уйти. Просто не было сил выслушивать постоянные истерики»,

— заявил он.

Возможно, эта новость стала неприятной для фанатов бывшего союза знаменитостей, но такова реальность, которую уже не изменить. Кажется, Джастин действительно чувствует себя гораздо лучше с супругой, которая понимает его и не указывает, как правильно ему жить.

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💔💔💔

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По материалам: popcake.tv

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