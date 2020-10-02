«Она довела его истериками», — инсайдер рассказал, почему Джастин Бибер не выдержал Селену Гомес
Знаменитые артисты Джастин Бибер (Justin Bieber) и Селена Гомес (Selena Gomez) стали одними из тех звезд, чье расставание оказалось болезненным не только для них самих, но и для всего мира, наслаждающегося улыбками и влюбленными взглядами Бибера и Сел на протяжении нескольких лет.
Несмотря на то, что певец давно заявляет о том, что счастлив со своей супругой и отношения с Гомес в прошлом, его фанаты в тайне надеются на будущее воссоединение звездного союза. Но инсайдер, обратившийся в нашу редакцию с заявлением, развеял слухи о наивной детской влюбленности между селебами и поделился истинной причиной их разрыва.
«Селена только с виду кажется такой милой и уточненной, на самом деле она очень дерзкая, своенравная и непреклонная. Если она чего-то захотела, Джастин должен был метнутсья и принести ей это… Он устал быть подкаблучником и собакой для этой высокомерной дамочки и решил уйти. Просто не было сил выслушивать постоянные истерики»,— заявил он.
Возможно, эта новость стала неприятной для фанатов бывшего союза знаменитостей, но такова реальность, которую уже не изменить. Кажется, Джастин действительно чувствует себя гораздо лучше с супругой, которая понимает его и не указывает, как правильно ему жить.