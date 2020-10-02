Определены победители первого Всероссийского конкурса кружков

Лидия Мартынова

Подведены итоги первого Всероссийского конкурса кружков, организованного Кружковым движением НТИ и Министерством просвещения России, сообщает пресс-служба проекта.

В отборе приняли участие 1222 проекта из 70 регионов страны, а также сетевые площадки и интернет-сообщества, чья деятельность охватывает несколько регионов. Больше половины участников (54%) назвали себя кружками технического творчества, 18% – кружками углубленного изучения наук, остальные – кружками НТИ и кружками технологического развития.

Эксперты определили лучшие кружки, работа которых направлена на включение школьников в решение реальных технологических задач, подготовку инженеров, новаторов и технологических предпринимателей будущего.

В номинации «Инструменты быстрого реагирования» были представлены оригинальные форматы проведения занятий, новые и нестандартные цифровые инструменты работы, методические приемы. Победителями стали:

– Елена Батаева, Елизавета Курапина – VR Chemistry Lab, ООО «СТЕМ-игры» (г. Москва);

– Екатерина Саляева – «Введение в программирование», Домодедовская гимназия №5 (г. Домодедово, Московская область);

– Моисей Захаров – «Геоматика», Дом научной коллаборации Н.Г Соломонова СВФУ им. М.К. Аммосова (г. Якутск);

– Владислав Лобановский, Танзиля Сарычева – VRAR PLANET, «Новгородский Кванториум» (г. Великий Новгород);

– Алексей Понеделко – «3D Степ» на базе Головчинской СОШ (с. Головчино, Белгородская область);

– Ильдар Казнабаев – Олимпиадная и кружковая лаборатория «Траектория», Башкирский лицей-интернат № 3 (г. Стерлитамак, Республика Башкортостан).

В номинации «Принимаю вызов» конкурсанты показали, как не просто обеспечивают стабильную работу кружков в условиях современных вызовов, но и открывают новые возможности, привнося в деятельность новое содержание. На втором этапе им также необходимо было решить задачу в непростых условиях: предложить решения, как модифицировать задачи для участников разного уровня, провести дистанционный хакатон, подготовить проектную команду школьников для инженерных соревнований в сжатые сроки и пр. Победителями стали:

– Сергей Мун, Центр развития робототехники (г. Владивосток);

– Владимир Шин, Кружок НТИ Православной гимназии (г. Новосибирск);

– Татьяна Суровцова, RoboSkills (г. Петрозаводск);

– Екатерина Ястремская, Кружок электроники, МБОУ Гимназия № 14 «Университетская» (г. Новосибирск);

– Ольга Морозова, Научно-образовательный центр дополнительного образования детей и молодежи (г. Новосибирск).

Участники номинации «Взгляд в технологическое будущее» защищали заявки на проведение новых мероприятий – хакатонов, проектных школ, челленджей, которые призваны подготовить школьников к работе с технологиями будущего. Лучшими стали:

– Владлена Ершова – «Инженерная биология», Вторая Новосибирская гимназия (г. Новосибирск);

– Михаил Минченко – Инновационно-технологический центр, Школа № 1537 (г. Москва);

– Лидия Белиовская – «Роботы и искусственный интеллект», Школа № 853 г. Зеленограда (г. Москва);

– Оксана Бокта – «Беспилотные авиационные системы», Лицей № 176 (г. Новосибирск);

– Анастасия Барышникова – Алферовская летняя школа, Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Академический университет им. Ж.И. Алферова (г. Санкт-Петербург);

– Роман Бухарев – PskovHack, Псковский государственный университет (г. Псков);

– Михаил Титович – Региональная инновационная площадка ФабЛаб, Красноярский политехнический техникум (г. Красноярск);

– Евгения Минаева – Академия Технолаб (г. Обнинск).

Мероприятия победителей, представленные на конкурс, будут проведены при финансовой и организационной поддержке Кружкового движения НТИ.

По итогам конкурса готовится к выпуску сборник лучших образовательных практик, которые были заявлены на конкурс и вышли в финал. Также представителей лучших кружков ждет акселерационная программа, в ходе которой они получат консультации экспертов по организации работы, развитию деятельности, дистанционной работе с командами и другим вопросам.

Кроме того, все участники попадут в реестр кружков, а материалы конкурса также будут использованы при подготовке Всероссийской карты кружков, первую версию которой Кружковое движение НТИ готовит к выпуску в октябре 2020 года.

Кружковое движение НТИ – это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Цель Кружкового движения – формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы «Кружковое движение». Задачи НТИ интегрированы в национальный проект «Наука»