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Осенью в детских лагерях Подмосковья отдохнут 380 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Осенью в детских лагерях Подмосковья отдохнут 380 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

В осеннюю смену в детских лагерях Подмосковья отдохнут 380 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

5 октября дети отправятся в подмосковные детские оздоровительные лагеря «Имени 28 Героев Панфиловцев» и «Звонкие голоса».

«В связи с тем что летняя оздоровительная кампания в этом году началась 15 июля и состояла всего из двух смен, было принято решение организовать для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, дополнительную осеннюю смену, которая продлится 21 день», – отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

По ее словам, для детей, помимо творческих программ, будет организовано онлайн-обучение с педагогами в соответствии со школьной образовательной программой.

Смена продлится до 25 октября.

# Общество
По материалам: edu.ru

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