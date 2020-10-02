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Открыт прием заявок на ракетостроительный чемпионат «Реактивное движение»

Открыт прием заявок на ракетостроительный чемпионат «Реактивное движение»

Стартовал третий сезон ракетостроительного чемпионата «Реактивное движение». Прием заявок продлится до 30 октября, на сайте проекта можно зарегистрироваться на следующие треки:  

«Водные ракеты (1-я ступень)» для ребят в возрасте 12–14 лет, ранее не принимавших участие в чемпионате. Главной задачей трека будет разработка ракеты, а также программирование электронной системы спасения из конструктора на базе Arduino IDE.

На треке «Водные ракеты (2-я ступень)» нужно будет разработать пусковое устройство и ракету, летящую на максимальную высоту.

Направление 3-й ступени трека («Водные ракеты») – это разработка двухступенчатой гидропневматической ракеты и пусковой установки для запуска на максимальную высоту.

Трек «Твердотопливные ракеты (1-я ступень)» адресован участникам в возрасте от 14 до 17 лет. Главной задачей станет командная разработка ракеты и электронной системы спасения для твердотопливной ракеты с высотой полета более 200 метров с использованием конструктора на базе Arduino IDE.

В рамках 2-й ступени трека «Твердотопливные ракеты» необходимо разработать ракету-носитель с электронной системой спасения, выводящую на высоту более 200 метров полезную нагрузку.

Участники трека «Твердотопливные ракеты (3-я ступень)» разработают ракету-носитель, выводящую на высоту полезную нагрузку формата CubeSat.

Команда должна состоять из трех участников (конструктора, программиста, схемотехника) и одного руководителя.

Студенческие и взрослые команды могут начать участие со второй ступени любого из указанных направлений. В этом году также предусмотрена возможность запуска собственной ракеты без участия в чемпионате в рамках трека «На старт».

В феврале 2021 года планируется защита проектов, а в апреле – приемка наземных испытаний. Финал чемпионата состоится в мае 2021 года.

Соревнования для школьников и студентов организованы проектом VoltBro и НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке негосударственного института развития «Иннопрактика», Госкорпорации «Роскосмос», Кружкового движения НТИ, Сколковского института науки и технологий, «Кванториума» г. Калуги, компании «Образование будущего» и проекта «Космический рейс».

# Общество
По материалам: edu.ru

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