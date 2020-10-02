Открыт прием заявок на ракетостроительный чемпионат «Реактивное движение»
Стартовал третий сезон ракетостроительного чемпионата «Реактивное движение». Прием заявок продлится до 30 октября, на сайте проекта можно зарегистрироваться на следующие треки:
«Водные ракеты (1-я ступень)» для ребят в возрасте 12–14 лет, ранее не принимавших участие в чемпионате. Главной задачей трека будет разработка ракеты, а также программирование электронной системы спасения из конструктора на базе Arduino IDE.
На треке «Водные ракеты (2-я ступень)» нужно будет разработать пусковое устройство и ракету, летящую на максимальную высоту.
Направление 3-й ступени трека («Водные ракеты») – это разработка двухступенчатой гидропневматической ракеты и пусковой установки для запуска на максимальную высоту.
Трек «Твердотопливные ракеты (1-я ступень)» адресован участникам в возрасте от 14 до 17 лет. Главной задачей станет командная разработка ракеты и электронной системы спасения для твердотопливной ракеты с высотой полета более 200 метров с использованием конструктора на базе Arduino IDE.
В рамках 2-й ступени трека «Твердотопливные ракеты» необходимо разработать ракету-носитель с электронной системой спасения, выводящую на высоту более 200 метров полезную нагрузку.
Участники трека «Твердотопливные ракеты (3-я ступень)» разработают ракету-носитель, выводящую на высоту полезную нагрузку формата CubeSat.
Команда должна состоять из трех участников (конструктора, программиста, схемотехника) и одного руководителя.
Студенческие и взрослые команды могут начать участие со второй ступени любого из указанных направлений. В этом году также предусмотрена возможность запуска собственной ракеты без участия в чемпионате в рамках трека «На старт».
В феврале 2021 года планируется защита проектов, а в апреле – приемка наземных испытаний. Финал чемпионата состоится в мае 2021 года.
Соревнования для школьников и студентов организованы проектом VoltBro и НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке негосударственного института развития «Иннопрактика», Госкорпорации «Роскосмос», Кружкового движения НТИ, Сколковского института науки и технологий, «Кванториума» г. Калуги, компании «Образование будущего» и проекта «Космический рейс».