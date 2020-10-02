Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Отзывы людей о страпоне: "Это была полностью его идея"

Если вы когда-нибудь задумывались о том, какого это«отыметь» своего парня, не переживайте, вы не одиноки. Благодаря сексологам истатьям в журналах практически все знают об удовольствие, которое можетдоставить массаж простаты. Гетеросексуальные отношения меняются и такие вещикак анилингус, анальный секс и стимуляция области простаты пальцами  больше не табу. Даже для мужчин.Что такоестрапон и как его используют
# Интересное
По материалам: intrigue

Последние новости

В Молдавии спикер получила полномочия президента: Додон ушёл в отпуск
В Молдавии спикер получила полномочия президента: Додон ушёл в отпуск
У берегов Дании был найден корабль, погибший в битве 1644 года
У берегов Дании был найден корабль, погибший в битве 1644 года
Гуф и его новая девушка спровоцировали слухи о помолвке
Гуф и его новая девушка спровоцировали слухи о помолвке
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 85 копеек
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 85 копеек
Болезнь помощницы Трампа может парализовать власть в США накануне выборов
Болезнь помощницы Трампа может парализовать власть в США накануне
У Монеточки вышел второй альбом "Декоративно-прикладное искусство"
У Монеточки вышел второй альбом "Декоративно-прикладное искусство"
В США на MTV выбрали Димаша вместо BTS
В США на MTV выбрали Димаша вместо BTS
«Лучше, чем оригинал!» — Чонгук из BTS выпустил ремикс на трек «Savage Love»
«Лучше, чем оригинал!» — Чонгук из BTS выпустил ремикс на трек
Путин и Лукашенко обсудили рост заболеваемости коронавирусом
Путин и Лукашенко обсудили рост заболеваемости коронавирусом
Когда будет Покровская родительская суббота в 2020 году
Когда будет Покровская родительская суббота в 2020 году
Новый номер «Вестника образования» посвящён самобытным школам России
Новый номер «Вестника образования» посвящён самобытным школам России
Стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса профмастерства «Педагог-психолог России – 2020»
Стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса профмастерства

Топ на сегодня

Михаил Птицын возглавил Мосгорсуд
Михаил Птицын возглавил Мосгорсуд
МИД России: Лавров и Чавушоглу высказались за прекращение боёв в Карабахе
МИД России: Лавров и Чавушоглу высказались за прекращение боёв
Эксперт: ожидания препятствий "Севпотоку-2" от Дании не оправдались
Эксперт: ожидания препятствий "Севпотоку-2" от Дании не оправдались
Эксперты: многодневное голосование отвечает запросам россиян
Эксперты: многодневное голосование отвечает запросам россиян
Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил перевозки детей автобусами
Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил

Еще по теме

Безремневый страпон: как им пользоваться и какие бывают виды?
Мнения девушек и отзывы об опыте анального секса
Облысение может стать причиной рака простаты
Наличие большого числа сексуальных партнеров повышает риск развития рака простаты, - медики