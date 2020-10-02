Парламент Болгарии отказал кириллице в статусе славянской азбуки

Вадим Карасев

Парламент Болгарии переименовал праздник 24 мая, который ранее отмечался как День болгарского просвещения и культуры и славянской азбуки. Отныне эту дату будут праздновать, как День болгарской письменности, образования и культуры.

Из 73 депутатов, участвовавших в голосовании, 73 поддержали законопроект, 34 воздержались. Против выступили лишь четыре депутата. По словам одного из парламентариев Красимира Богданова, кириллица – "сугубо болгарское изобретение" Средних веков.

"Не будем забывать, что славянофильство – политическая доктрина другого государства, которое имеет свои имперские цели и намерения со времен Петра Великого", – цитирует его "Балканский обозреватель".

В свою очередь депутат Мария Цветкова напомнила, что праздник в честь создателей болгарского алфавита Кирилла и Мефодия отмечался еще во Первой мировой войны.

Еще весной в Болгарии обвинили Россию в попытке присвоить кириллицу. Писатель и журналист Огнян Стамболиев посетил выставку перед входом в Российский культурно-информационный центр в Софии и не нашел там упоминания о "решающем вкладе Болгарии в развитие славянской письменности".