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Печать баннеров ПВХ от компании РПК Петербург Медиа Групп

Самым популярным типом рекламы является размещение ярких постеров на ПВХ баннерах. Такие гибкие полотна определенного размера можно легко установить практически на любой поверхности.

РПК «Петербург Медиа Групп» предлагает всем желающим услуги по изготовлению рекламных баннеров любого размера, формата, качества и назначения. Компания PMG осуществляет свою профессиональную деятельность уже более 11 лет и за такой серьезный срок смогла зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнера, который всегда выполняет свои обязательства перед клиентами, предоставляя действительно качественную продукцию по самым низким ценам от производителя.

Перечень предоставляемых услуг

ООО «Петербург Медиа Групп» предоставляет широчайший перечень услуг по производству и монтажу наружной рекламы. Вот лишь небольшой список:

  • Изготовление и размещение POS материалов.
  • Обустройство внутренних помещений торговых и развлекательных центров, небольших магазинов.
  • Производство указателей, табличек.
  • Крупногабаритная печать изображений для оформления интерьера.
  • Размещение наружной рекламы любых форматов.
  • Всевозможные полиграфические услуги, включая широкоформатную плотерную печать.

Преимущества заказа рекламных баннеров в PMG

Каждый клиент, заказавший рекламные баннеры из ПВХ в компании «Петербург Медиа Групп», получает ряд неоспоримых преимуществ, среди которых стоит выделить основные:

  • Собственное производство с использованием новейшего оборудования и качественных материалов.
  • Работа с крупными заказчиками и выполнения больших объемов в рекордно короткие сроки.
  • Низкие цены на изготовление и размещение наружной рекламы.
  • Печать ПВХ баннеров любых форматов.
  • Огромный опыт работы в области производства и размещения наружной рекламы.
  • Квалифицированный персонал.
  • На все виды работ предоставляется обязательная гарантия.
  • До выполнения заказа на место установки рекламы выезжают специалисты компании для проведения замеров.

Больше информации о заказе наружной рекламы в компании РПК «Петербург Медиа Групп» вы сможете найти на официальном сайте по адресу piter-media.ru.

# Бизнес

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