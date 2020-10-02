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Пентагон встревожен модернизацией российского подводного флота

Пентагон встревожен модернизацией российского подводного флота

Соединенные Штаты перестали быть «недосягаемыми» из-за модернизации российского подводного флота. Об этом заявил командующий подводными силами ВМС США вице-адмирал Дэрил Кодл, в беседе с изданием Business Insider.

«Наша страна больше не является недосягаемой, поэтому нам следует быть готовыми проводить операции на высоком уровне в местных водах», — сказал он.

По данным Business Insider, несмотря на то, что в российском флоте меньше подлодок, чем во времена СССР, они более современные, бесшумные, обладают большей автономностью и способны наносить удары по наземным объектам.

В ходе конфликта в Сирии Москва уже продемонстрировала крылатые ракеты «Калибр», нанеся удары с подлодок по целям на суше. Из-за этого США необходимо как можно быстрее подготовиться к подводной войне, считает директор Института изучения морских сил России при Военно-морском колледже США Майкл Петерсен. Такой потенциал может оказаться решающим в ходе возможной войны, резюмировал он.

Американские военные ранее неоднократно жаловались на то, что российские субмарины лишили их флот «тихой гавани». Так, вице-адмирал ВМС США Эндрю Вуди Льюис заявлял, что Пентагон уже потерял неоспоримое господство в Атлантике. По его словам, Россия использует «более смертоносные системы вооружения», из-за чего подготовка американского флота к различным операциям становится все сложнее. Вице-адмирал добавил, что за пределами главной военно-морской базы Атлантического флота ВМС США военные чувствуют себя «небезопасно».

# Россия
По материалам: eadaily.com

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