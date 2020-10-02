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Первая часть съезда ЕР может пройти в ноябре в онлайн и офлайн-форматах

Первая часть съезда ЕР может пройти в ноябре в онлайн и офлайн-форматах
Первая часть съезда "Единой России" пройдет, предположительно, в ноябре 2020 года, рассматриваются варианты совмещения форматов онлайн и офлайн, сообщил РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов.

Ранее секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак сообщил, что съезд партии пройдет в два этапа – в конце текущего года и в начале лета 2021 года. По его словам, на первой части съезда партия подведет итоги прошедшего электорального цикла, а в следующем году вторая часть съезда будет посвящена выдвижению списка партийных кандидатов на выборы в Госдуму и утверждению программы, с которой партия пойдет на выборы.

"Предположительно, в ноябре 2020", – сказал Перминов, отвечая на вопрос о дате проведения первой части съезда.


Он уточнил, что партия рассматривает совмещение онлайн и офлайн-форматов проведения съезда.


"Возможны варианты совмещаемого формата: делегаты съезда будут офлайн, а приглашенные – виртуально, онлайн", – разъяснил Перминов.

# Политика
По материалам: ria.ru

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