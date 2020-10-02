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«Подает знаки с того света»: снимок Легкоступовой из злополучной ванной комнаты

«Подает знаки с того света»: снимок Легкоступовой из злополучной ванной комнаты

Известная исполнительница Валентина Легкоступова погибла полтора месяца назад. Девушка получила сильные черепно-мозговые травмы. Пока следствие выясняет из-за чего умерла певица, в сеть попали кадры Валентины, которые вызывают много вопросов.


Адвокат семьи Сергей Жорин, который занимается расследованием, уверен, что к смерти Валентины причастен ее супруг Юрий Фирсов. В справке, которую выписали Валентине перед смертью указано, что у исполнительницы обнаружили множество серьезных повреждений. Близкие и родные уверены, что такие травмы нельзя получить при падении в ванной.


«Мне удалось получить снимки ванной, в которой певица якобы поскользнулась и приобрела смертельные травмы. Почти вся правая часть ее тела повреждена. Чтобы так упасть, нужно падать, грубо говоря, плашмя, не группируясь, на что-то твердое — кафель, асфальт»,

— комментирует адвокат.

На фотографах в отражении видна девушка. Сначала все подумали, что это домработница артистки, однако, приглядевшись, можно узнать Легкоступову.

 «Складывается впечатление, что Валентина Валерьевна подает нам знаки с того света. Просит, чтобы мы докопались-таки до истины и выяснили, почему она так рано и внезапно умерла. Снимок я попрошу приобщить к материалам дела»,

— говорит Жорин. Подпишись на нас в Яндекс Новости
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По материалам: popcake.tv

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