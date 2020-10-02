Погода на выходные: синоптики дали обнадеживающий прогноз

Лидия Мартынова

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Как и обещали синоптики, в Украину после нескольких прохладных и дождливых дней возвращается тепло.

По прогнозу Укргидрометцентра, в субботу, 3 октября, возможен небольшой дождь в Чернигове и Сумах. Температура воздуха днем на западе, в центре и на юге будет в пределах +21 — +23 градуса, на востоке — +19 — +21. На несколько градусов прохладнее будет в северных областях.

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