Полезные свойства марганцовки для сада и огорода

Алексей Вольцев

Марганцовка – это мощный антисептик, который нашел применение и в уходе за садом и огородом.

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Обработка семян

Перед посевом семена необходимо обеззаразить. Для этого готовят крепкий раствор марганцовки и выдерживают в нем семена полчаса. Останется только промыть семена чистой водой.

Клубни и корневища саженцев тоже полезно промывать в растворе марганца. Вообще, любой посадочный материал следует обрабатывать раствором марганца, чтобы убить бактерии, вызывающие опасные заболевания.

Обеззараживание грунта

Грунт, в котором будет выращиваться рассада, обязательно нужно обеззараживать. Сначала следует прогреть воду до 80 градусов, а затем развести в ней антисептик. Раствор должен получится ярко-розовым. Им проливают субстрат и промывают посадочную тару. Так можно избежать заражения рассады опасными болезнями.

Почву в теплице тоже полезно проливать раствором марганца. Землю в приствольных кругах также обрабатывают антисептиком. Это позволяет убить вредителей, зимующих в грунте.





Марганец, как удобрение

Марганцовкой можно и подкармливать растения. Если растения будут испытывать нехватку этого элемента, они будут болеть и плохо плодоносить. Первый признак нехватки марганца – это пестрота молодых листьев.

Но важно учесть, что на кислой земле марганца обычно содержится в избытке. Там же где щелочная почва, растения чаще всего страдают от нехватки этого вещества. Поэтому стоит пару раз за сезон обрабатывать грунт слабым раствором марганца.

Защита рассады от черной ножки

Чтобы рассаду не погубил грибок, необходимо пару раз за весь период роста пролить ее слабым раствором марганца. Это поможет убить возбудителя опасной болезни рассады – черной ножки.

Фитофтороз томатов

Чтобы избежать распространения фитофторы на томатах, необходимо каждые две недели опрыскивать растения слабым раствором марганца. Чтобы его приготовить следует в ведре воды растворить 200 г измельченного чеснока и немного кристаллов марганцовки. Раствор должен быть слабым. Им опрыскивают кусты.