Полина Гагарина похудела до 38-ми килограммов

Влада Некрасова

Стремительная худоба Полины Гагариной продолжает пугать народ. В сети появилась информация, что вес Поли снизился до 38 кг, что, конечно же, звучит ужасающе.

«На последних снимках она худее и худее, мне кажется, или она уже скоро превратится в анорексичку?»

— задал вопрос в комментариях один из подписчиков звезды.

Несмотря на то, что Гагарина негативно реагирует на критику ее фигуры, фанаты певицы неустанно пишут ей о том, что селебрити «перестаралась» с поддержанием жизненного тонуса. Он, по-видимому, давно уже начал падать. К сожалению, крики общественности не доносятся до ушей артистки. Она заявляет, что осознанно пошла на это и чувствует себя комфортно в низком весе.

В комментариях Instagram начали поговаривать, что Гагариной нужно обратиться к психологу. Только профессионал сможет убедить девушку в необходимости «поднабрать».

«Запишите Полю к психологу, а то она нас, активистов, скоро блокировать начнет. Почему не видит, что такая форма — это совершенно некрасиво и не здорово? И главное, ради чего такие жертвы? Скоро на фотках ее видно не будет, слишком прозрачная!»

— убедительно говорит парень.Подпишись на нас в Яндекс Новости