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Полина Гагарина похудела до 38-ми килограммов

Полина Гагарина похудела до 38-ми килограммов

Стремительная худоба Полины Гагариной продолжает пугать народ. В сети появилась информация, что вес Поли снизился до 38 кг, что, конечно же, звучит ужасающе.


«На последних снимках она худее и худее, мне кажется, или она уже скоро превратится в анорексичку?»


— задал вопрос в комментариях один из подписчиков звезды.

Несмотря на то, что Гагарина негативно реагирует на критику ее фигуры, фанаты певицы неустанно пишут ей о том, что селебрити «перестаралась» с поддержанием жизненного тонуса. Он, по-видимому, давно уже начал падать. К сожалению, крики общественности не доносятся до ушей артистки. Она заявляет, что осознанно пошла на это и чувствует себя комфортно в низком весе.

В комментариях Instagram начали поговаривать, что Гагариной нужно обратиться к психологу. Только профессионал сможет убедить девушку в необходимости «поднабрать».

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Эти стены видели и кино, и балет, и литературу, и музыку и даже политику! Здесь останавливались Ален Делон, Майя Плисецкая, Герберт Уэллс, Роллинги, Маргарет Тетчер и, конечно, еще многие многие другие, великие, интересные, всемирно известные! Астория @astoriahotel спасибо за вековую историю, монументальность и душевность, традиции и современность одновременно. Всегда рада быть твоей гостьей! #полинагагарина

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«Запишите Полю к психологу, а то она нас, активистов, скоро блокировать начнет. Почему не видит, что такая форма — это совершенно некрасиво и не здорово? И главное, ради чего такие жертвы? Скоро на фотках ее видно не будет, слишком прозрачная!»

— убедительно говорит парень. Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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