Полина Гагарина похудела до 38-ми килограммов
Стремительная худоба Полины Гагариной продолжает пугать народ. В сети появилась информация, что вес Поли снизился до 38 кг, что, конечно же, звучит ужасающе.
«На последних снимках она худее и худее, мне кажется, или она уже скоро превратится в анорексичку?»
— задал вопрос в комментариях один из подписчиков звезды.
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Очень хочется с вами поделиться новыми проектами, но пока нельзя. Скажу только, что я благодарю жизнь за «новые открывающиеся двери»! Я всегда с открытым сердцем принимаю вызовы , это дико интересно! Пожелайте мне удачи 💪🏻 Комбез @maxmara ☄️ #полинагагарина #гагаринапоехали
Несмотря на то, что Гагарина негативно реагирует на критику ее фигуры, фанаты певицы неустанно пишут ей о том, что селебрити «перестаралась» с поддержанием жизненного тонуса. Он, по-видимому, давно уже начал падать. К сожалению, крики общественности не доносятся до ушей артистки. Она заявляет, что осознанно пошла на это и чувствует себя комфортно в низком весе.
В комментариях Instagram начали поговаривать, что Гагариной нужно обратиться к психологу. Только профессионал сможет убедить девушку в необходимости «поднабрать».
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Эти стены видели и кино, и балет, и литературу, и музыку и даже политику! Здесь останавливались Ален Делон, Майя Плисецкая, Герберт Уэллс, Роллинги, Маргарет Тетчер и, конечно, еще многие многие другие, великие, интересные, всемирно известные! Астория @astoriahotel спасибо за вековую историю, монументальность и душевность, традиции и современность одновременно. Всегда рада быть твоей гостьей! #полинагагарина
«Запишите Полю к психологу, а то она нас, активистов, скоро блокировать начнет. Почему не видит, что такая форма — это совершенно некрасиво и не здорово? И главное, ради чего такие жертвы? Скоро на фотках ее видно не будет, слишком прозрачная!»— убедительно говорит парень.