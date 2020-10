Полина Гагарина похудела до 38-ми килограммов

View this post on Instagram

Очень хочется с вами поделиться новыми проектами, но пока нельзя. Скажу только, что я благодарю жизнь за «новые открывающиеся двери»! Я всегда с открытым сердцем принимаю вызовы , это дико интересно! Пожелайте мне удачи 💪🏻 Комбез @maxmara ☄️ #полинагагарина #гагаринапоехали