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"Положить конец кризису". Чего Европа ждет от Лукашенко

"Положить конец кризису". Чего Европа ждет от Лукашенко
Вторую неделю вокруг Белоруссии идет война санкций. Страны Евросоюза не признают легитимность Александра Лукашенко и грозят ввести жесткие ограничения. Но единого мнения, как деморализовать белорусские власти, в Брюсселе нет. Между тем Москва и Минск возобновили диалог по углубленной интеграции в рамках Союзного государства. Почему Запад так и не достиг консенсуса, разбиралось РИА Новости.

Замешательство Европы

В ЕС понимают, что от экономических санкций пострадают прежде всего простые люди, а не политический режим Лукашенко.

Там склоняются к мерам против белорусских чиновников. В Литве, Латвии, Эстонии и Польше уверены: это заставит политическую и бизнес-элиту республики задуматься, насколько целесообразно поддерживать Лукашенко. И рано или поздно власть лишится доверия, считают в Брюсселе.

Но конкретных шагов пока не предприняли — вмешались геополитические хитросплетения внутри ЕС. Демарш устроил Кипр: Никосия требует вначале разобраться с Турцией, которая незаконно ведет разведку месторождений в Средиземном море.

Пока Брюссель убеждает киприотов, некоторые страны выступают самостоятельно. Так, Великобритания и Канада первыми объявили ограничения в отношении белорусских высокопоставленных лиц.

Наряду с Лукашенко под рестрикции попали его старший сын Виктор, глава президентской администрации Игорь Сергеенко, глава МВД Юрий Караев. Британскому и канадскому бизнесу запретили сделки с людьми из санкционного списка.

Вашингтон планировал поддержать Лондон и Оттаву. Однако в последний момент в Белом доме дали понять, что дождутся единого решения ЕС по белорусскому кризису. Американцы пообещали, что начнут действовать, если в течение недели Брюссель не договорится с Кипром.

Вовлечь Россию в диалог

Собственный взгляд на события в Минске отстаивает и Франция. Эммануэль Макрон встретился с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. По итогам переговоров французский лидер предложил подключить к урегулированию Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Посредничество ОБСЕ способно положить конец кризису. Помимо санкций, важно вести диалог с Россией. Без Владимира Путина мы ничего не добьемся", — высказался Макрон.

В телефонном разговоре с Путиным французский президент снова поднял тему ОБСЕ и подчеркнул, что такой формат работы даст результат только при поддержке Москвы.

В Минске французское миротворчество не нашло понимания. Встречу Макрона с Тихановской в МИД Белоруссии назвали "лишенной практического смысла".

"В дипломатии достаточно всеми признаваемых цивилизованных инструментов. Они гораздо эффективнее, нежели попытки грубого давления и навязывания своей воли соседу", — заявили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Углубленная интеграция

Тем временем Москва и Минск возобновили диалог по углублению интеграции в рамках Союзного государства. На состоявшемся в начале недели форуме регионов Белоруссии и России секретарь Союзного государства Григорий Рапота рассказал, что стороны приступили к согласованию дорожных карт.

"Обсуждаются вопросы передвижения, устройства на работу и вообще то состояние, когда белорусы не чувствуют себя иностранцами в России, а россияне — иностранцами в Белоруссии", — сообщил он.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что сентябрьская встреча президентов России и Белоруссии привела "к переосмыслению и перезапуску" двусторонних отношений.

На форуме регионов стало известно, что Белоруссия одной из первых получит российскую вакцину против коронавируса. Более того, между странами в ближайшее время могут отменить роуминг. Уже приступили к тестовым испытаниям.

Еще один результат — решение углубить связи в совместной подготовке вооруженных сил на 2021 год.

"НАТО наращивает боевой потенциал и активность в Европе. Развертывание инфраструктуры усиленными темпами идет в Прибалтике. Главная цель — демонтаж военного союза Белоруссии и России", — пояснил на форуме представитель российского оборонного ведомства Андрей Картаполов.

Реакция наоборот

"Для Белоруссии санкции Запада — дело не новое. Но даже экономическое давление не повлияло на политический курс. Власти, наоборот, показали, что не прогнутся", — говорит Денис Мельянцов, координатор программы "Внешняя политика Белоруссии" экспертной инициативы "Минский диалог".

Он вспоминает 2010 год — тогда после президентских выборов Запад ввел против режима Лукашенко жесткие ограничения. В ЕС и США рассчитывали как минимум на освобождение политических заключенных. Но все отсидели практически полный срок.

"Освободить политзаключенных Лукашенко согласился только в 2015-м, когда Брюссель возобновил контакты с Минском", — замечает эксперт.

По его мнению, если ЕС все же утвердит санкции, они не будут масштабными. И не только потому, что Лукашенко их снова проигнорирует.

"На Западе осознают, что ограничения усилят зависимость Белоруссии от России. В условиях внешнего давления Москва для Лукашенко — основная поддержка, и укреплять эти связи — не в интересах ЕС и США. Санкции — это скорее попытка психологически воздействовать на белорусский режим", — уверен Мельянцов.

# Россия
По материалам: ria.ru

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