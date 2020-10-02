Посещаемость сети кинотеатров "Каро" возвращается к обычным показателям

Влада Некрасова

Показатели посещаемости сети кинотеатров "Каро" возвращаются к докризисному периоду, продемонстрировав рост почти в три раза с момента возобновления работы, сообщает в пятницу пресс-служба сети.

"По итогам сентября 2020 года сеть кинотеатров "Каро" приблизилась по сборам и посещаемости к результатам сентября 2019 года. По сравнению с августом 2020 года показатели выросли почти в 3 раза", - сказано в сообщении.

По данным киносети, к ключевым факторам роста можно отнести возобновление работы всех кинотеатров сети в 9 регионах страны, открытие новых площадок, а также качественный репертуар.

"Такой быстрый рост связан, прежде всего, с тем, что люди соскучились по кино, которое по-прежнему остается одним из наиболее ярких, доступных, и что не менее важно, безопасных, развлечений. Мы уверены, что даже в условиях действующих ограничений тенденция сохранится", – цитирует пресс-служба слова президента сети кинотеатров Ольги Зиняковой.

Дополняется, что в кинотеатрах сети соблюдаются все меры безопасности, в соответствии с опубликованными Роспотребнадзором рекомендациями, включая социальное дистанцирование, санитарную обработку поверхностей, установку дезинфекторов. На входе зрителям измеряют температуру и контролируют наличие средств индивидуальной защиты. Меры безопасности также включают в себя онлайн-продажу билетов и продукции бара, бесконтактный проход в залы, автоматическую рассадку путем блокировки соседних с выкупленными мест.