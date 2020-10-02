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Путин и Лукашенко обсудили рост заболеваемости коронавирусом

Путин и Лукашенко обсудили рост заболеваемости коронавирусом
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию с распространением коронавируса COVID-19, а также дальнейшие действия по нормализации транспортного сообщения между двумя странами, сообщил в пятницу Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

По данным пресс-службы, президенты Белоруссии и РФ созвонились в пятницу.

"Значительное внимание во время разговора было уделено ситуации с распространением COVID-19, высказана озабоченность ростом заболеваемости данной инфекцией. Президенты обсудили дальнейшие действия по нормализации транспортного сообщения - авиационного, железнодорожного и автомобильного - между двумя странами", - говорится в сообщении.


Как сообщили в пресс-службе, также большое внимание Лукашенко и Путин уделили анализу прошедших совместных военных учений "Славянское братство-2020".

# Россия
По материалам: ria.ru

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