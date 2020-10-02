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Путину доверяют 68,1% россиян, показал опрос

Путину доверяют 68,1% россиян, показал опрос
Президенту России Владимиру Путину доверяют 68,1% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, 68,1% указали президента, 28,4% сообщили о недоверии к нему.

Кроме того, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют. Путина назвали 63,7%, не одобряют - 27,6%.


Опрос проводился с 21 по 27 сентября. В подобных инициативных всероссийских опросах, которые "ВЦИОМ-Спутник" проводит с февраля, принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашиваются 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

# Россия
По материалам: ria.ru

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