Раскрыт размер заработков киберспортсменов

Влада Некрасова

Киберспортсмены международного уровня в среднем зарабатывают 10-20 тысяч долларов в месяц, однако сумма может быть выше за счет спонсорства и призовых фондов, рассказал в интервью РИА Новости президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

"Если мы говорим про профессиональный сегмент, про команды международного уровня – 10-20 тысяч долларов в месяц, это верхний уровень оценки по зарплате. Но, кроме этого, человек получает дополнительные деньги со спонсорских интеграций, дополнительные деньги с призовых фондов", - сообщил он.

"Причем, честно скажу, если раньше команда, когда выигрывала соревнование, большую часть забирала себе компания, сейчас львиную долю забирают себе спортсмены. До футбола мы, конечно, еще не доросли, но в киберспорте уже есть долларовые миллионеры", - добавил он.