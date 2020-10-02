Рособрнадзор организует в октябре трансляции онлайн-консультаций разработчиков КИМ ЕГЭ

Лидия Мартынова

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки организует в октябре трансляции онлайн-консультаций разработчиков контрольных измерительных материалов Единого государственного экзамена, сообщает Рособрнадзор.

Консультации стартуют 5 октября. В течение месяца выпускники смогут получить информацию о подготовке к ЕГЭ по всем предметам, а также итоговому сочинению. Консультации будут транслироваться в онлайн-режиме на странице Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube.

Расписание консультаций:

5 октября – подготовка к ЕГЭ по химии;

6 октября – подготовка к ЕГЭ по истории;

8 октября – подготовка к ЕГЭ по биологии;

9 октября – подготовка к ЕГЭ по русскому языку;

12 октября – подготовка к ЕГЭ по физике;

13 октября – подготовка к ЕГЭ по обществознанию;

15 октября – подготовка к ЕГЭ по иностранным языкам;

16 октября – подготовка к ЕГЭ по математике;

20 октября – подготовка к ЕГЭ по литературе;

22 октября – организация ЕГЭ-2021;

23 октября – подготовка к ЕГЭ по информатике и ИКТ;

26 октября – подготовка к ЕГЭ по географии;

27 октября – подготовка к итоговому сочинению.

Рособрнадзор ежегодно организует консультации для участников ЕГЭ разработчиков экзаменационных материалов. Также для участников ЕГЭ публикуются другие материалы, которые можно использовать для самостоятельной подготовки: демоверсии контрольных измерительных материалов ЕГЭ, методические рекомендации и Открытый банк заданий ЕГЭ. С ними можно ознакомиться на сайте ФИПИ.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.