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Рособрнадзор организует в октябре трансляции онлайн-консультаций разработчиков КИМ ЕГЭ

Рособрнадзор организует в октябре трансляции онлайн-консультаций разработчиков КИМ ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки организует в октябре трансляции онлайн-консультаций разработчиков контрольных измерительных материалов Единого государственного экзамена, сообщает Рособрнадзор.

Консультации стартуют 5 октября. В течение месяца выпускники смогут получить информацию о подготовке к ЕГЭ по всем предметам, а также итоговому сочинению. Консультации будут транслироваться в онлайн-режиме на странице Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube.

Расписание консультаций:
5 октября – подготовка к ЕГЭ по химии;
6 октября – подготовка к ЕГЭ по истории;
8 октября – подготовка к ЕГЭ по биологии;
9 октября – подготовка к ЕГЭ по русскому языку;
12 октября – подготовка к ЕГЭ по физике;
13 октября – подготовка к ЕГЭ по обществознанию;
15 октября – подготовка к ЕГЭ по иностранным языкам;
16 октября – подготовка к ЕГЭ по математике;
20 октября – подготовка к ЕГЭ по литературе;
22 октября – организация ЕГЭ-2021;
23 октября – подготовка к ЕГЭ по информатике и ИКТ;
26 октября – подготовка к ЕГЭ по географии;
27 октября – подготовка к итоговому сочинению.

Рособрнадзор ежегодно организует консультации для участников ЕГЭ разработчиков экзаменационных материалов. Также для участников ЕГЭ публикуются другие материалы, которые можно использовать для самостоятельной подготовки: демоверсии контрольных измерительных материалов ЕГЭ, методические рекомендации и Открытый банк заданий ЕГЭ. С ними можно ознакомиться на сайте ФИПИ.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.

# Общество
По материалам: edu.ru

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