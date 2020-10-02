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СБУ подтвердило обыски в строительной компании Вадима Столара, — СМИ

СБУ подтвердило обыски в строительной компании Вадима Столара, — СМИ

Служба безопасности Украины разоблачила группу менеджеров одной из столичных строительных компаний и нескольких подконтрольных инвестиционных фондов в отмывании денег и выводе их в «офшоры». Об этом сообщает пресс-служба СБУ, не называя компании. Однако, по данным издания «Экономическая правда», речь идет о компании «bUd development», которая якобы принадлежит нардепу ОПЗЖ Вадиму Столару. При этом сумма ущерба, нанесенного государству строительной компанией, в 10 раз превышает те данные, которые ранее сообщали СМИ, и составляет полмиллиарда гривен.

«Во время досудебного следствия оперативники и следователи спецслужбы установили, что злоумышленники незаконно пользовались налоговыми льготами и привлекали к своему инвестиционному фонду деньги покупателей объектов недвижимости. С инвесторами они „работали“ на основании обычных договоров купли-продажи квартир. Избегая установленного порядка налогообложения, дельцы выводили средства на счета подконтрольных иностранных компаний под видом возврата инвестиций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также завышалась стоимость акций этих фондов, в дальнейшем их выкупали у аффилированного нерезидента.


«Отмытые» средства они выводили за рубеж через возможности подконтрольного банковского учреждения. Ориентировочная сумма ущерба интересам государства из-за схемы с налогами за 2017−2020 годы составляет более 500 млн гривен", — добавили в СБУ.

В рамках уголовного производства провели 10 обысков по адресам расположения офисных помещений, жилого дома и квартир, которые использовали участники схемы.

«Во время следственных действий изъята документация, компьютерная техника, черновые и рабочие записи о проведенных сделках, неучтенные наличные средства. Продолжаются следственные действия», — говорится в сообщении.

Как ранее писали СМИ, 29 сентября оперативники СБУ провели обыск по адресу Болсуновская, 8, где находится офис компании «bUd development».

«Вместе с подозреваемым Вадимом Столаром в деле фигурируют скандальные „смотрящие“ за ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция) братья Юрий и Алексей Горовые. Они принимали участие в выводе денег инвесторов в строительные проекты bUd development» за границу", — пишут журналисты.

Вадим Столар является народным депутатом от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Однако, как ранее писали такие СМИ, как «Украинская правда» и издание Delo.ua, Вадим Столар является многолетним «смотрящим» за Киевом.

«Вадим Столар фактически в течение 2015−2019 гг. возглавлял „теневой“ центр принятия решений городской власти Киева. Сейчас влияние Столара сократилось, но он сохраняет влияние на политиков, представителей бизнеса, гражданских активистов, таких как Гео Лерос. В частности, Вадим Столар и его партнеры — „смотрящие“ за ГАСИ братья Юрий и Алексей Горовые якобы финансировали деятельность Гео Лероса по обнародованию скандальных пленок. Вадим Столар также является одним из спонсоров избирательной кампании кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского», — пишут СМИ.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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