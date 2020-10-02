Сельхозработники Калужской области отметили профессиональный праздник

Лидия Мартынова

Министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона с профессиональным праздником, отметив, что их труд "при любых обстоятельствах остается на переднем фланге высоких достижений ради во благо Родины".

В пятницу в Калужской областной филармонии председатель законодательного собрания области Геннадий Новосельцев и министр сельского хозяйства региона Леонид Громов приняли участие в торжественном собрании, посвященном в Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Перед началом мероприятия работала сельскохозяйственная выставка. На стендах были представлены достижения всех районов, а также Калуги и Обнинска.