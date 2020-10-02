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«Северный поток-2»: «Черский» в море, еще один «снабженец» идет в Мукран

«Северный поток-2»: «Черский» в море, еще один «снабженец» идет в Мукран

Выйдя в море, трубоукладчик «Академик Черский» встал на рейд немецкого порта Мукран. Тем временем еще одно российское судно-снабженец идет в логистический центр «Северного потока — 2» в Германии. Очевидно, «Газпром» готовится возобновить строительство.

Вчера вечером трубоукладчик «Академик Черский» покинул немецкий порт Мукран и вышел в Балтийское море в сторону «Северного потока — 2». В четырех милях от берега судно остановилось и находится там и сейчас. Возможно, трубоукладчик проходит ходовые испытания. Пять месяцев назад «Академик Черский» пришел в Мукран из Находки и с тех пор не отходил от причала логистического центра «Северного потока — 2». Трубоукладчик проходил модернизацию и дооснащение, в том числе сварочным оборудованием.

Иллюстрация: vesselfinder.com.
Иллюстрация: vesselfinder.com.

По данным навигационного портала Vesselfinder, тем временем, в Мукран идет еще одно российское судно снабжения, способное обеспечить работу «Академика Черского» по достройке газопровода. Из Калининграда вышло Finval «Морспасслужбы». В Мукран судно должно прибыть завтра, 3 октября. 30 сентября в немецкий порт уже пришел ледокольный «снабженец» «Владислав Стрижов», который находится в управлении «Газпром флота».

Иллюстрация: vesselfinder.com.

Очевидно, что «Газпром» готовится к возобновлению строительства «Северного потока — 2», хотя в Датском энергетическом агентстве сообщили вчера ИА Newstes , что пока не получали от Nord Stream 2 AG обновленный план работ, который в Копенгагене должны еще согласовать.

Напомним, что вчера оператор проекта получил последнее разрешение от датского регулятора — на эксплуатацию газопровода после его достройки. Таким образом, у «Газпрома» есть полный пакет документов от всех стран, через воды или экономическую зону в Балтийском море которых проходит газопровод, и уже нет формальных препятствий завершить и запустить проект.

Напомним, в декабре прошлого года Дональд Трамп подписал закон с первыми санкциями против проекта газопровода. Тогда они касались владельцев трубоукладчиков и Балтийское море покинули суда швейцарской компании Allseas, а проект остановился.

После этого в Балтийское море из Находки отправился трубоукладчик «Академик Черский». Тогда же «Газпром флот» провел тендер на дооснащение судна, а когда оно пришло в немецкий Мукран, собственником судна стал СТИФ, подконтрольный ранее «Газпрому». Следом за трубоукладчиком «Газпром» начал собирать вспомогательный флот, который обеспечит работы по подвозке труб и обеспечению других работ на проекте.

В ответ на подготовку российского флота американские сенаторы летом подготовили два проекта новых санкций к участникам строительства «Северного потока — 2», которые могут принять в оборонном бюджете США к концу года, и начали запугивать европейские компании и даже порты финансовым уничтожением. Сам Белый дом заявил, что ввел проект балтийского газопровода под действие закона о противодействии противникам Америки, который применяется по отдельным решениям администрации.

«Это гонка между медленной трубоукладкой и медленным принятием санкционного законодательства», — сказал в конце августа американскому изданию The Foreign Policy управляющий директор консалтинговой компании ClearView Energy Partners Кевин Бук.

По его мнению, даже в одиночку трубоукладчик «Академик Черский» сможет достроить 160 километров газопровода в датских и немецких водах за около 110 дней, а закон об оборонном бюджете, в проект которого включили расширение санкций к «Северному потоку — 2», не будет подписан ранее декабря — не менее чем через 112 дней.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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