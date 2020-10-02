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Синоптик рассказал, когда в Москве закончится «бабье лето»

Синоптик рассказал, когда в Москве закончится «бабье лето»

«Бабье лето» продлится в Москве до понедельника, 5 октября, и его возвращения в дальнейшем не ожидается. Об этом сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, передает в пятницу ТАСС.

«Скорее всего, в этом году все-таки закончится хорошая погода у нас в первой половине октября. Конечно, будут еще волны потепления, но уже с дождями, и это не подходит под характер «бабьего лета», — сказал синоптик.

Он уточнил, что в московском регионе в течение недели ожидается температура на 3-4 градуса выше нормы.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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