Синоптик рассказал, когда в Москве закончится «бабье лето»

Анастасия Иванова

«Бабье лето» продлится в Москве до понедельника, 5 октября, и его возвращения в дальнейшем не ожидается. Об этом сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, передает в пятницу ТАСС.

«Скорее всего, в этом году все-таки закончится хорошая погода у нас в первой половине октября. Конечно, будут еще волны потепления, но уже с дождями, и это не подходит под характер «бабьего лета», — сказал синоптик.

Он уточнил, что в московском регионе в течение недели ожидается температура на 3-4 градуса выше нормы.