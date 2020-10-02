Скончался близкий друг Аллы Пугачевой Александр Кальянов

Лидия Мартынова

Эстрадный певец, композитор и звукорежиссер Александр Кальянов умер на 74-м году жизни. Сначала об этом рассказал Игорь Николаев в эфире «Нового радио». Музыканту позвонила Алла Пугачева и сообщила, что их близкого друга больше нет. Через некоторое время она прокомментировала ситуацию у себя в Instagram.

«Ушел из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его. Царство ему небесное»,

— написала она.

Свои соболезнования исполнителю хита «Старое кафе» уже высказали Николай Басков, Алика Смехова, Юсиф Эйвазов и другие. Пользователи сети тоже были неравнодушны. В комментариях под постом Пугачевой они выразили слова скорби.

«Боже, какой ужас, не верится… Сил вам, Алла Борисовна»; «Светлая память. Хороший человек был», «Его «Старое кафе» и бархатный голос никогда не забуду»,

— пишут подписчики.

Кальянов многие годы работал в коллективах в качестве звукорежиссера. Как певец он дебютировал в 1988 году на «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой с песней «Старое кафе».

Выражаем семье погибшего свои соболезнования.

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