Соотношение сил в Карабахе, новый штраф "Норникелю", спасение рубля: о чем пишут в Телеграме 1 октября

Вадим Карасев

Ruposters собрал публикации популярных телеграм-каналов о событиях 1 октября.

Правительство России для стабилизации курса рубля решило воспользоваться директивой 2014 года, лимитирующей объем валютных резервов госкомпаний, пишет канал "Бензоколония". Кабмин предписал крупным игрокам с госучастием, таким как "Алроса", "Газпром" и "Роснефть", продать часть валютных активов, повысив таким образом спрос на рубль. При этом размер у них этих активов не так и велик, например у "Роснефти" - $4,4 млрд и €0,3 млрд, а у "Газпрома" - $9,3 млрд. В то же время в ФНБ накоплено почти $120 млрд, но правительство не спешит использовать эти средства для валютных интервенций.

Росрыболовство оценило ущерб биоресурсам озера Пясино, пострадавшего от аварии на норильской ТЭЦ-3, в 40 млрд рублей. Проведенное ведомством исследование показало, что рыба загрязнена нефтепродуктами и уже обречена, поэтому деньги пойдут на выпуск мальков в водоем. Как отмечает канал "Нержавейка", этот штраф "Норникель" должен выплатить вместе со 148 млрд рублей, которые насчитал ранее Росприроднадзор.

Канал "Железный занавес" представил инфографику, демонстрирующую соотношение сил двух сторон карабахского конфликта — Армении и Азербайджана. Как видно, азербайджанская армия опережает противника по всем параметрам. И это без учета поддержки Турции.

Канал "Новости. Как есть" обратил внимание на остроумный ответ министра финансов Турции Берата Албайрака, которого попросили прокомментировать падение курса лиры. Чиновник сказал, что вообще не смотрит на курсы валют и они его не волнуют. "Профессионал с большой буквы П", — иронизируют авторы канала.

ФСБ провела задержание грабителей, похитивших из Валдайского Иверского монастыря икону Божией Матери XVII-XVIII веков, подаренную президентом России. Преступление произошло 1 сентября, злоумышленники подплыли к острову Валдай на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли на территорию храма. Оттуда они, кроме иконы, вынесли напрестольный крест и золотые изделия. Канал LIFE SHOT выложил видео задержания и обыска.

Канал "Раньше всех. Ну почти" приводит новые подробности спецоперации, в рамках которой в июле под Минском были задержаны 33 россиянина. Как сообщил главред украинского издания "Цензор" Юрий Бутусов, к операции, помимо украинских, были причастны спецслужбы США и Турции. В частности, Анкара обеспечила направление в Минск самолета с повышенной вместимостью и дополнительной защитой кабины пилотов, ГУР Украины предоставил россиянам билеты на этот самолет.

Старший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Брэд Парскейл объявил о своем увольнении, сообщает канал "Толкователь". Политтехнолог в прямом смысле сошел с ума, его поместили в психиатрическую клинику после того, как он пытался покончить с собой. Выяснилось также, что он избивал жену и держал дома 10 единиц огнестрельного оружия для защиты от погромщиков.