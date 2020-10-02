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Сотрудничество Оренбуржья с регионами Белоруссии развивается

Сотрудничество Оренбуржья с регионами Белоруссии развивается
Процессы интеграции и развития межрегиональных связей продиктованы логикой создания Союзного государства

Председатель Законодательного Собрания Оренбургской области Сергей Грачев принял участие в работе Форума регионов Беларуси и России и рассказал «Парламентской газете» о перспективах межрегионального сотрудничества.

- Сергей Иванович, каковы перспективы развития отношений между российскими регионами и Белоруссией?

- Форум всегда проходит под эгидой Совета Федерации, и это, на мой взгляд, не только символично, но и логично. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко всегда подчёркивала, что верхняя палата Федерального Собрания РФ — это палата регионов. Такая конструкция воспринимается всеми субъектами Федерации, так как она реально и эффективно работает. В том числе и на межпарламентском уровне. В частности, через Форум регионов России и Республики Беларусь.

Достигнутые на форуме межрегиональные соглашения позволяют более оперативно реагировать на изменение конъюнктуры рынка, проводить необходимую корректировку, в разы сократят путь реализации проектов. Кроме того, достигнутые договорённости расширяют возможности дальнейшего развития кооперации, интеграции производства, внедрения новых технологий, решения социально­-гуманитарных вопросов, помогают выстраивать эффективную социально-­экономическую политику в регионах России и Беларуси. Все эти процессы продиктованы самой логикой создания и функционирования Союзного государства.

- Как вы оцениваете текущие взаимоотношения Оренбургской области и Респуб­лики Беларусь?

- В международном торгово­-экономическом, научно­-техническом и культурном сотрудничестве Оренбургской области Республика Белоруссия занимает одно из важнейших мест.

Доля Беларуси в региональном объёме внешнеторгового оборота за 2019 год — 7,7 процента, за I полугодие 2020 года - 14,8 процента. В январе - июне 2020 года Оренбуржье поставило в Республику Беларусь более 520 тысяч тонн нефти и продуктов перегонки на сумму 143 миллиона долларов США, а также средства наземного транспорта, оборудование и механические устройства, электротехнику, металлы и изделия из них. За эти же шесть месяцев 2020 года оренбургские предприятия закупили у белорусских партнёров силовые установки, лифты, насосы, сельскохозяйственные машины и оборудование для лесного хозяйства, прессы, изделия из чёрных металлов и другую продукцию, включая большой объём косметических средств. В настоящее время в Оренбургской области зарегистрировано 10 предприятий с участием белорусского капитала.

- Какие направления сотрудничества Оренбуржье и Белоруссия планируют развивать?

- С учётом опыта взаимодействия с белорусскими партнёрами, особенностей и амплитуды развития экономических связей необходимо расширение кооперационных производственно-­хозяйственных процессов. В первую очередь создание и в области, и в Респуб­лике Беларусь новых совместных предприятий. В частности, по производству коммунальной и зерносушильной техники, оборудования для молочно­товарных ферм, тары, обуви, косметики, предприятия глубокой переработки сельскохозяйственного сырья для получения детского питания и развития кондитерского производства. Все эти направления должны стать приоритетными в нашем межрегиональном сотрудничестве.

- Нынешний год ознаменован 75­летием Победы в Великой Отечественной войне. Как вы относитесь к проблеме сохранения исторического наследия России и Респуб­лики Беларусь, поднятой на форуме?

- Действительно, центральной темой пленарного заседания прошедшего форума стало историческое наследие Великой Победы.

Победы, которую у наших стран представители ряда государств хотят украсть и переписать историю. Наследие Победы, историческая память наших народов, уроки истории — это базис, на котором будут развиваться в комплексе отношения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. А мифотворцам я могу только посоветовать посетить мемориальный комплекс «Хатынь» в Беларуси. Может быть, тогда они без лишних слов поймут, что значит для современной России и Беларуси Великая Отечественная война. Может быть, тогда смогут выучить её уроки. Мы их хорошо выучили и переписать историю не дадим!

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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