Современное гадание: как спросить Т9 о будущем

Вадим Карасев

Существует довольно много интересных и действенных современных гаданий на будущее. Из них можно выделить гадание по Т9. Оно очень простое и подойдет любому, так как может ответить на множество вопросов.

Т9 — это встроенная во многие телефоны система предугадывания того, что хочет написать пользователь. Гадание по Т9 очень простое и не требует никаких ритуалов и заговоров. Для получения еще более подробной информации о вашем будущем воспользуйтесь другими современными гаданиями.

Первый вариант гадания по Т9

Напишите любую фразу, которая касается вашего будущего. Например, «в 2021 году я буду» или «скоро я встречу», «скоро Вселенная мне подарит». Далее Т9 предложит вам выбор из слов, продолжающих вашу фразу. Нужно выбирать самые первые слова и строить из них фразу. Иногда Т9 предлагает слова, которыми можно сразу закончить предложение.

Из-за того, что система «привыкает» к одному человеку, лучше пользоваться ею как можно реже либо задавать каждый раз разные вопросы. Самым точным всегда будет первое гадание. Например, это значит, что завершать фразу «завтра я» нельзя каждый день, потому что скорее всего система будет предлагать одни и те же слова.

Второй вариант гадания по Т9

Второй вариант более универсальный, но для этого вам понадобится друг или знакомый человек, а также старый кнопочный телефон. Там Т9 предлагал вам варианты слов и фраз, но по немного иному алгоритму. Вы вводили слова при помощи кнопок с цифрами.

Суть гадания состоит в следующем. Сначала вы задаете какой-то вопрос. Например, «встречу ли я любимого человека в этом году?» или «где мне искать любовь?». Можно попробовать тот же вариант, что и в первом типе гадания — можно получить продолжение фразы «в скором будущем меня ждет» или «в 2021 году меня ожидает».

Далее вы просите у человека назвать абсолютно любое число в пределах разумного — например, 931235. После этого вы на кнопочном телефоне в сообщении вводите эти цифры. Может получиться что-то совсем непонятное, но в наборе слов вроде «пыхч», «никар», «емсчи» можно будет найти слова, которые помогут понять, что хочет сказать Вселенная о вашем будущем. Такое гадание полезно проводить пару раз в месяц — в период новой Луны и Полнолуния. Можно гадать в день рождения, на Новый год.