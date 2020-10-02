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Спикер полиции Волынской области попала в скандальную историю из-за пьяного мужа

Спикер полиции Волынской области попала в скандальную историю из-за пьяного мужа

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Луцком горрайонном суде взяли под стражу 41-летнего Романа Бузулука, который совершил пьяное смертельное ДТП. Как сообщает Суспільне, он является мужем спикера полиции Волынской области Ольги Бузулук. Женщина проходит по делу как свидетель — в момент наезда она была пассажиркой в авто, которым управлял супруг.


Теперь мужчина должен провести в СИЗО 60 дней или же внести залог в сумме 168 160 гривен.

ДТП произошло 27 сентября на перекрестке улиць Потебни и Гнедавской. Жертва аварии — 47-летняя пассажирка Volkswagen Passat скончалась по дороге в больницу. Также пострадали еще трое людей, находившихся в Volkswagen. В крови Романа Бузулука обнаружили 0,36 промиле алкоголя, однако анализ его заставили сдать только через 6 часов после аварии. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Напомним, в середине сентября в Винницкой области произошло тройное смертельное ДТП, спровоцированное пьяным водителем. Audi Q-7, Volkswagen Passat и Opel столкнулись на подъезде к повороту на село Козинцы. Погибли 61-летний водитель Volkswagen Passat и его 53-летняя пассажирка. Также пострадали двое детей, которые были пассажирами авто.

Фото https://suspilne.media

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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