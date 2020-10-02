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США выступили против участия в карабахском конфлите «посторонних»

США выступили против участия в карабахском конфлите «посторонних»

Американская дипломатия во время контактов с руководством Армении и Азербайджана призвала их прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в четверг в интервью телеканалу Fox News.

«Мы призываем к прекращению огня. Мы хотим, чтобы обе стороны дали задний ход. Мы говорили с руководством обеих стран и просили сделать это», — сказал Помпео.

Он также подчеркнул, что США считают, что «посторонним следует оставаться в стороне», а «наличие третьих сторон, других стран, которые к ним присоединятся, лишь усугубит проблему».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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