Стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса профмастерства «Педагог-психолог России – 2020»

Анастасия Иванова

Состоялась торжественная онлайн-церемония открытия конкурса «Педагог-психолог России – 2020», в которой приняли участие представители органов власти, учёные и эксперты, сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

Конкурс проводит Министерство просвещения совместно с Федерацией психологов образования России.

С приветственным словом к гостям онлайн-церемонии обратился заместитель Министра просвещения Российской Федерации, председатель организационного комитета конкурса Денис Грибов.

В 2020 году конкурсные испытания впервые в истории проходят в онлайн-формате. В федеральном этапе участвуют лучшие педагоги-психологи из 64 субъектов Российской Федерации.

Конкурс проводится с 30 сентября по 5 октября в рамках Концепции развития психологической службы в системе образования до 2025 года и направлен на профессиональное развитие и наиболее полную реализацию творческого потенциала российских психологов образования, повышение престижа психологической службы в системе образования Российской Федерации.

Все материалы конкурса по его итогам будут размещены в открытом доступе на официальных сайтах «Педагога-психолога России – 2020», Центра защиты прав и интересов детей и Федерации психологов образования России.

Конкурс «Педагог-психолог России» проводится в 14-й раз. Организатор – Центр защиты прав и интересов детей.

Минпросвещения России ведёт целенаправленную работу по выявлению передового педагогического опыта, поддержке и профессиональному развитию педагогов, в том числе с помощью конкурсов для педагогических работников всех уровней образования.