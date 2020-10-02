Трубоукладчик для Nord Stream 2 покинул базу проекта

Анастасия Иванова

Трубоукладчик "Академик Черский" после нескольких месяцев непрерывного простоя вышел из немецкого порта Мукран — логистической базы "Северного потока — 2", где хранятся трубы для строительства газопровода, свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.

Хотя судно удаляется от порта, точкой прибытия в системе Marine Traffic вновь значится Мукран. По данным системы Myshiptracking, обратное прибытие в порт Мукран запланировано на 8 мая 2021 года.

Спустя несколько часов, судно остается в незначительной удаленности от порта, но его движение прекратилось.

Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2". Речь идет об участке на датском континентальном шельфе.