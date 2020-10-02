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У берегов Дании был найден корабль, погибший в битве 1644 года

У берегов Дании был найден корабль, погибший в битве 1644 года

Очередную находку совершили подводные археологи, работающие на месте планируемого строительства тоннеля между островами Лолланн (Дания) и Фемарн (Германия). Они обнаружили обломки датского военного корабля «Делменхорст» (Delmenhorst), затонувшего во время морского сражения 13 октября 1644 года.

Битва в проливе между островами Фемарн и Лолланн была частью войны между Данией и Швецией, которую поддерживали Нидерланды. С датской стороны в сражении участвовали 17 кораблей, которым противостояли 16 шведских и 21 голландский корабль. Датчане потерпели сокрушительное поражение, датский адмирал Прос Мунд погиб в бою. Сражение у острова Фемарн считается одной из крупнейших побед шведского военного флота.

«Делменхорст» сел на мель близ берега Лолланна, и датчане планировали использовать его орудие для защиты гавани Рюдбихавн. Но шведы направили на «Делменхорст» брандер, от которого датский корабль загорелся и в итоге затонул. Его обломки были найдены при помощи гидролокатора на небольшой глубине, чуть более трех метров, примерно в 150 метрах от южного побережья Лолланна. Водолазы обследовали их и нашли шестиметровый фрагмент киля, обугленные балки, днище корпуса и балластные камни. Вокруг корабля разбросаны различные обломки, включая остатки взорванной пушки. Некоторые предметы и образцы были подняты на поверхность.

Оставшиеся на дне части «Делменхорста» будут закопаны в песок, чтобы обеспечить их сохранение. Археологи из Музея кораблей викингов в Осло сделали более тридцати тысяч фотографий, которые будут использованы для создания цифровой 3D-модели корабля.

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По материалам: polit.ru

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