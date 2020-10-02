У Ирины Слуцкой нашли неизлечимое заболевание
Фигуристка Ирина Слуцкая уже много лет сражается с серьезным недугом. Еще в 2003 году спортсменка почувствовала недомогание: у нее отекали и болели ноги. Тогда Ирина обратилась ко врачу. Специалисты обнаружили у нее серьезное заболевание — васкулит.
«У меня системное ревматоидное заболевание. Оно, к сожалению, не лечится, заболевание сосудов. Мне приходится поддерживать жизнь гормональными препаратами»,
— рассказала Ирина
С того времени фигуристка постоянно проверяется у врачей и пьет гормоны. Из-за препаратов Ирина сильно поправилась и лишилась той изящности, которая была ей присуща на ледовом катке
Врачи отметили, что прекращать лечение нельзя, так как у нее может образоваться легочное кровотечение и почечная недостаточность. Также медики объяснили ей, что она не сможет родить ребенка. Но несмотря на всю серьезность заболевания Ирина Слуцкая не потеряла оптимизма. Под наблюдением пятерых врачей фигуристке все-таки удалось родить дочь Киру.
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Я ГОРЖУСЬ СВОИМИ ДЕТЬМИ❤️ Артем растет настоящим мужчиной😊. Хоть он и ругается с сестрой Варей, но в случае необходимости обязательно встанет на ее защиту😉 . У Вари безумно доброе сердце, она будет помогать до последнего, она свое отдаст, лишь бы другому было хорошо🙏🏻 . А Кирочка у нас совсем маленькая, и мы все думаем, какая она будет😌 . Родители, расскажите и вы о своих детках👇🏻 . #ИринаСлуцкая #Слуцкая #триждымама #мамадочка #ИС_воспитание
«Я напрямую спросила врача, будут ли у меня дети. Он опустил глаза и сказал, что у одной из его пациенток родился ребенок. По сути, это был приговор. Представляете удивление врача, когда я пришла к нему и сказала, что беременна! Тогда мою беременность вели пять врачей, но, к счастью, все обошлось, и малыш родился здоровым»,— вспоминает спортсменка. Подпишись на нас в Яндекс Новости