У Ирины Слуцкой нашли неизлечимое заболевание

Я ГОРЖУСЬ СВОИМИ ДЕТЬМИ❤️ Артем растет настоящим мужчиной😊. Хоть он и ругается с сестрой Варей, но в случае необходимости обязательно встанет на ее защиту😉 . У Вари безумно доброе сердце, она будет помогать до последнего, она свое отдаст, лишь бы другому было хорошо🙏🏻 . А Кирочка у нас совсем маленькая, и мы все думаем, какая она будет😌 . Родители, расскажите и вы о своих детках👇🏻 . #ИринаСлуцкая #Слуцкая #триждымама #мамадочка #ИС_воспитание