У Ирины Слуцкой нашли неизлечимое заболевание

Анастасия Иванова

Фигуристка Ирина Слуцкая уже много лет сражается с серьезным недугом. Еще в 2003 году спортсменка почувствовала недомогание: у нее отекали и болели ноги. Тогда Ирина обратилась ко врачу. Специалисты обнаружили у нее серьезное заболевание — васкулит.

«У меня системное ревматоидное заболевание. Оно, к сожалению, не лечится, заболевание сосудов. Мне приходится поддерживать жизнь гормональными препаратами»,

— рассказала Ирина

С того времени фигуристка постоянно проверяется у врачей и пьет гормоны. Из-за препаратов Ирина сильно поправилась и лишилась той изящности, которая была ей присуща на ледовом катке

Врачи отметили, что прекращать лечение нельзя, так как у нее может образоваться легочное кровотечение и почечная недостаточность. Также медики объяснили ей, что она не сможет родить ребенка. Но несмотря на всю серьезность заболевания Ирина Слуцкая не потеряла оптимизма. Под наблюдением пятерых врачей фигуристке все-таки удалось родить дочь Киру.

«Я напрямую спросила врача, будут ли у меня дети. Он опустил глаза и сказал, что у одной из его пациенток родился ребенок. По сути, это был приговор. Представляете удивление врача, когда я пришла к нему и сказала, что беременна! Тогда мою беременность вели пять врачей, но, к счастью, все обошлось, и малыш родился здоровым»,

— вспоминает спортсменка. Подпишись на нас в Яндекс Новости