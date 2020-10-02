У Яны Рудковской и Евгения Плющенко родился второй сын Арсений
Знаменитая семья Яны Рудковской и Евгения Плющенко порадовала своих подписчиков радостным событием: у пары родился второй сын. Малыша назвали Арсением. Поклонники популярного союза в недоумении. Как Рудковской удалось скрывать беременность? На всех кадрах за последние полгода селебрити появлялась с превосходной фигурой. Где округлившийся животик? Яна не скрывает, что им пришлось прибегнуть к услугам суррогатной матери, что объяснило озадаченность общественности.
Впервые о пополнении женщина поделилась на шоу «Алена, блин!».
«Теперь у меня 4 сына и я самая счастливая мама ! Мечты сбываются ! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко»,— написала она под постом.
Подписчики очень обрадовались такому неожиданному посту. Наконец у Рудковской началась светлая полоса!
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С первой победой , наш чемпион !Александр с тренерами Сергеем Розановым и Евгением Плющенко на турнире по фигурному катанию,посвящённому 50-летнему юбилею ГБОУ «ЦСиО Самбо-70» 29.09.20 . Александр Плющенко ,2013 г.р. выступал по 1-му юношескому разряду,🥇место . Самый младший по возрасту, с самым сложным контентом в программе и после травмы ,но на невероятных эмоциях ты доказал, что ты настоящий боец ! Обидно за флип , который ты никогда не срываешь , лутц был классный ! Спасибо всем тренерам @angelsofplushenko за сына ! Программу можно посмотреть на странице у @gnomgnomych 🤟🏻❤️
Напомним, недавно Яна была вовлечена в громкий конфликт с Ритой Дакотой, которая обвинила звезду в хамском отношении и посвятила этому целую серию постов.
«Яночка, поздравляем вас с прибавлением! Желаем вашему сыночку расти здоровеньким и счастливым, а мама и папа ему в этом помогут! Гном Гномыч, встречай братишку и не обижай! Ты для него теперь будешь примером!»— поздравили фолловеры знаменитую чету.
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