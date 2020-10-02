У Яны Рудковской и Евгения Плющенко родился второй сын Арсений

Лидия Мартынова

Знаменитая семья Яны Рудковской и Евгения Плющенко порадовала своих подписчиков радостным событием: у пары родился второй сын. Малыша назвали Арсением. Поклонники популярного союза в недоумении. Как Рудковской удалось скрывать беременность? На всех кадрах за последние полгода селебрити появлялась с превосходной фигурой. Где округлившийся животик? Яна не скрывает, что им пришлось прибегнуть к услугам суррогатной матери, что объяснило озадаченность общественности.

Впервые о пополнении женщина поделилась на шоу «Алена, блин!».

«Теперь у меня 4 сына и я самая счастливая мама ! Мечты сбываются ! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко»,

— написала она под постом.

Подписчики очень обрадовались такому неожиданному посту. Наконец у Рудковской началась светлая полоса!

Напомним, недавно Яна была вовлечена в громкий конфликт с Ритой Дакотой, которая обвинила звезду в хамском отношении и посвятила этому целую серию постов.

«Яночка, поздравляем вас с прибавлением! Желаем вашему сыночку расти здоровеньким и счастливым, а мама и папа ему в этом помогут! Гном Гномыч, встречай братишку и не обижай! Ты для него теперь будешь примером!»

— поздравили фолловеры знаменитую чету.Подпишись на нас в Яндекс Новости