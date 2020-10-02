У кого больше? BTS меряются бицепсами

Влада Некрасова

Южнокорейская к-поп группа BTS занимается не только музыкой, но и спортом. У ребят потрясающие тела! Они-то точно знают, как держать свое тело в форме. Айдолы понимают, что для красивого тела и здорового духа нужно много трудиться: ходить в зал, бегать, отказываться от любимых продуктов и находить на все это мотивацию.

BTS известны своими сильными и накаченными телами, а также отличными навыками практически во всех видах спорта. Не веришь? Давай вместе посмотрим отрывок из их шоу, который поклонники загрузили в сеть.

На одной из встреч музыканты решили сравнить, чей бицепс больше. Парни подошли к делу серьезно, даже взяли сантиметровую ленту. Кажется, что Джей-Хоуп (J-Hope) превзошел объемы других участников, что и стоило ожидать.

«Я и не знала, что Джей-Хоуп такой сильный», «Над Чимином (Jimin) так все смеются, даже жалко его немного», «Видели, как Джина схватили за грудь», «Обожаю их тела»,

— комментируют поклонники видео.

BTS не только сами хорошо повеселились, но и порадовали поклонниц своими мужественными телами. Что может быть лучше, чем просмотр накаченных мужских тел перед сном?

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