У кого больше? BTS меряются бицепсами
Южнокорейская к-поп группа BTS занимается не только музыкой, но и спортом. У ребят потрясающие тела! Они-то точно знают, как держать свое тело в форме. Айдолы понимают, что для красивого тела и здорового духа нужно много трудиться: ходить в зал, бегать, отказываться от любимых продуктов и находить на все это мотивацию.
BTS известны своими сильными и накаченными телами, а также отличными навыками практически во всех видах спорта. Не веришь? Давай вместе посмотрим отрывок из их шоу, который поклонники загрузили в сеть.
На одной из встреч музыканты решили сравнить, чей бицепс больше. Парни подошли к делу серьезно, даже взяли сантиметровую ленту. Кажется, что Джей-Хоуп (J-Hope) превзошел объемы других участников, что и стоило ожидать.
«Я и не знала, что Джей-Хоуп такой сильный», «Над Чимином (Jimin) так все смеются, даже жалко его немного», «Видели, как Джина схватили за грудь», «Обожаю их тела»,— комментируют поклонники видео.
BTS не только сами хорошо повеселились, но и порадовали поклонниц своими мужественными телами. Что может быть лучше, чем просмотр накаченных мужских тел перед сном?Подпишись на нас в Яндекс Новости