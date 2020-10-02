Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

У Монеточки вышел второй альбом "Декоративно-прикладное искусство"

У Монеточки вышел второй альбом "Декоративно-прикладное искусство"
. У певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) ровно в полночь по Москве вышел второй студийный альбом "Декоративно-прикладное искусство".

В пластинку вошли 11 треков, в записи одного из них ("Коза") принимал участие рэпер Noize MC.


ограничилась кратким сообщением: "Новый альбом "Декоративно-прикладное искусство" доступен на всех площадках".

В комментариях многие фанаты удивлялись, что певица не предупреждала о релизе.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Молдавии спикер получила полномочия президента: Додон ушёл в отпуск
В Молдавии спикер получила полномочия президента: Додон ушёл в отпуск
У берегов Дании был найден корабль, погибший в битве 1644 года
У берегов Дании был найден корабль, погибший в битве 1644 года
Гуф и его новая девушка спровоцировали слухи о помолвке
Гуф и его новая девушка спровоцировали слухи о помолвке
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 85 копеек
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 85 копеек
Болезнь помощницы Трампа может парализовать власть в США накануне выборов
Болезнь помощницы Трампа может парализовать власть в США накануне
У Монеточки вышел второй альбом "Декоративно-прикладное искусство"
У Монеточки вышел второй альбом "Декоративно-прикладное искусство"
В США на MTV выбрали Димаша вместо BTS
В США на MTV выбрали Димаша вместо BTS
«Лучше, чем оригинал!» — Чонгук из BTS выпустил ремикс на трек «Savage Love»
«Лучше, чем оригинал!» — Чонгук из BTS выпустил ремикс на трек
Путин и Лукашенко обсудили рост заболеваемости коронавирусом
Путин и Лукашенко обсудили рост заболеваемости коронавирусом
Когда будет Покровская родительская суббота в 2020 году
Когда будет Покровская родительская суббота в 2020 году
Новый номер «Вестника образования» посвящён самобытным школам России
Новый номер «Вестника образования» посвящён самобытным школам России
Стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса профмастерства «Педагог-психолог России – 2020»
Стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса профмастерства

Топ на сегодня

Михаил Птицын возглавил Мосгорсуд
Михаил Птицын возглавил Мосгорсуд
МИД России: Лавров и Чавушоглу высказались за прекращение боёв в Карабахе
МИД России: Лавров и Чавушоглу высказались за прекращение боёв
Эксперт: ожидания препятствий "Севпотоку-2" от Дании не оправдались
Эксперт: ожидания препятствий "Севпотоку-2" от Дании не оправдались
Эксперты: многодневное голосование отвечает запросам россиян
Эксперты: многодневное голосование отвечает запросам россиян
Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил перевозки детей автобусами
Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил

Еще по теме

У Мэрилина Мэнсона вышел новый альбом
The Rolling Stones впервые с 2005 года выпустила новый студийный альбом
В Центре одаренных детей «Эткер» стартует новая программа
Певица Луна представит новый альбом в Москве