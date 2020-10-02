У Монеточки вышел второй альбом "Декоративно-прикладное искусство"

Анастасия Иванова

. У певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) ровно в полночь по Москве вышел второй студийный альбом "Декоративно-прикладное искусство".

В пластинку вошли 11 треков, в записи одного из них ("Коза") принимал участие рэпер Noize MC.

ограничилась кратким сообщением: "Новый альбом "Декоративно-прикладное искусство" доступен на всех площадках".

В комментариях многие фанаты удивлялись, что певица не предупреждала о релизе.